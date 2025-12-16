Szőrmentén fogalmaznak a sportvezetők Milákkal kapcsolatban. Attól tartanak, hogy a „fizetett szabadságon” lévő klasszis megsértődik és hátat fordít az uszodai világnak vagy éppenhogy biztosra vehető a visszatérése?

Aligha kétséges, hogy Milák eredményei hiányoznak a magyar sportnak, egy ilyen klasszist nem nem könnyű pótolni. Ugyanakkor számomra sem elfogadható, hogy hónapok óta nem edz, ám nem – úgymond – „hétköznapi” sportolóról van szó. Van benne egyfajta precíziós, „svájci óraszerkezet”, amely alighanem pontosan jelzi neki, hogy mikor érkezett el az az idő, amikor már nem halogathatja tovább a felkészülés megkezdését. Lehet, hogy ez nem decemberben lesz, de biztos vagyok benne, hogy visszatér, és ennek az elősegítésén dolgozik a sportállamtitkárság, és maga módján a szövetség is. Ez a 25 éves – sokak szerint magának való fiú - talán egy kicsit egyedül maradt, mégis hamarosan rá fog jönni arra, hogy milyen fontos szerepe van az úszás világában, és ez az ő útja. A sportban jelen van az egészséges (és néha egészségtelen?) versenyszellem, így Kós Hubert, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid vagy éppen Sárkány Zalán sikerei arra fogják ösztönözni, hogy újra az eredményeivel kerüljön a címlapokra.

Rengetegen várják Milák Kristóf visszatérését

Fotó: Kovács Tamás/MTI

Hálásabb téma az újabb budapesti világbajnokság: tíz év, három vb, a maga nemében ez is világcsúcs, mennyivel jobb házigazda Budapest, mint a többi kandidáló nagyváros?

Azt azért ne hallgassuk el, hogy 2017-ben Guadalajara, 2022-ben pedig a Covid-járvány miatt visszalépő Fukuoka helyett vállaltuk, afféle beugróként a rendezést. Szóval két év múlva leszünk – érdemeink elismerése mellett – először „igazi” házigazdák. Annyival azért nehezebb volt a pálya, hogy a 2019-ben meghozott végső döntés előtt hét ország is pályázott a rendezésre. Sok más tényező mellett nyilván az úszósportban betöltött kiemelkedő szerepünk miatt is kiérdemeltük ezt az elismerést.

2017-ben a Nemzetközi Úszószövetség akkori elnöke minden idők legjobb vb-rendezőjeként említette Budapestet. Újra reménykedhetünk efféle elismerésben?