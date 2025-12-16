Live
2017 és 2022 után 2027-ben újra a magyar főváros ad otthont a vizes sportágak világbajnokságának. A helyszínek, a szervezés és a lebonyolítás részletei többé, kevésbé világosak, ám továbbra sem tiszta a kép Milák Kristóf szereplésével kapcsolatban. Egy hazai pályán rajthoz álló, jól felkészült Milák esetében ugyanis szinte borítékolható az aranyérem. Wladár Sándor, az úszószövetség elnöke az Origónak elmondta, hogy Kós Hubert, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid és Sárkány Zalán sikerei nyomán az olimpia és világbajnokban biztosan újra feltámad a versenyszellem és visszatér.

Szőrmentén fogalmaznak a sportvezetők Milákkal kapcsolatban. Attól tartanak, hogy a „fizetett szabadságon” lévő klasszis megsértődik és hátat fordít az uszodai világnak vagy éppenhogy biztosra vehető a visszatérése?

Aligha kétséges, hogy Milák eredményei hiányoznak a magyar sportnak, egy ilyen klasszist nem nem könnyű pótolni. Ugyanakkor számomra sem elfogadható, hogy hónapok óta nem edz, ám nem – úgymond – „hétköznapi” sportolóról van szó. Van benne egyfajta precíziós, „svájci óraszerkezet”, amely alighanem pontosan jelzi neki, hogy mikor érkezett el az az idő, amikor már nem halogathatja tovább a felkészülés megkezdését. Lehet, hogy ez nem decemberben lesz, de biztos vagyok benne, hogy visszatér, és ennek az elősegítésén dolgozik a sportállamtitkárság, és maga módján a szövetség is. Ez a 25 éves – sokak szerint magának való fiú - talán egy kicsit egyedül maradt, mégis hamarosan rá fog jönni arra, hogy milyen fontos szerepe van az úszás világában, és ez az ő útja. A sportban jelen van az egészséges (és néha egészségtelen?) versenyszellem, így Kós Hubert, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid vagy éppen Sárkány Zalán sikerei arra fogják ösztönözni, hogy újra az eredményeivel kerüljön a címlapokra.

Milák Kristóf új riválist kaphat 200 pillangón a magyar mezőnyben is Antal Dávid személyében
Rengetegen várják Milák Kristóf visszatérését
Fotó: Kovács Tamás/MTI

Hálásabb téma az újabb budapesti világbajnokság: tíz év, három vb, a maga nemében ez is világcsúcs, mennyivel jobb házigazda Budapest, mint a többi kandidáló nagyváros?

Azt azért ne hallgassuk el, hogy 2017-ben Guadalajara, 2022-ben pedig a Covid-járvány miatt visszalépő Fukuoka helyett vállaltuk, afféle beugróként a rendezést. Szóval két év múlva leszünk – érdemeink elismerése mellett – először „igazi” házigazdák. Annyival azért nehezebb volt a pálya, hogy a 2019-ben meghozott végső döntés előtt hét ország is pályázott a rendezésre. Sok más tényező mellett nyilván az úszósportban betöltött kiemelkedő szerepünk miatt is kiérdemeltük ezt az elismerést.

2017-ben a Nemzetközi Úszószövetség akkori elnöke minden idők legjobb vb-rendezőjeként említette Budapestet. Újra reménykedhetünk efféle elismerésben?

Okkal, joggal, nem véletlenül minősítették a 2019-es junior és a 2022-es felnőtt vb-t a legjobbnak. Bár utóbbi esetében azt is értékelték, hogy beugróként négy hónap alatt hoztuk tető alá. A sportvezetők és a versenyzők túlzás nélkül állíthatom, szuperlatívuszokban beszéltek rólunk, szeretnek Budapestre jönni. Lehet, hogy vállveregetésnek tűnik, de sokak által alátámasztott vélemény, hogy a színvonal más vébéken meg sem közelítette a budapestit. Azaz a párizsi olimpián volt hasonlóan magas a mérce.

