Luke Littler már majdnem 17 éves volt, amikor két évvel ezelőtt berobbant a darts élvonalába. Azóta az angol játékos a rangosabb szervezetnek számító PDC-nél szinte mindent megnyert, a csütörtökön rajtoló világbajnokságnak címvédőként és világelsőként vág neki. A torna előtt a Dartsvilágszövetség (WDF) szervezésében a még nagyobb hagyományokkal rendelkező lakeside-i világbajnokságot is megrendezték, a vasárnap zárult versenynek pedig egy 15 éves és egy 66 éves sztárja volt. Előbbi Mitchell Lawrie, utóbbi Deta Hedman.

A Luke Littler utódjának kikiáltott Mitchell Lawrie (jobbra) vasárnap WDF-döntőt játszott, a szervezet ifjúsági világbajnoka lett, jövő szombaton pedig a junior vb-t is megnyerheti

Fotó: PDC

A 66 éves Deta Hedman már három évtizede a világ legjobb női dartsjátékosai közé tartozik, de eddig vb-n egyszer sem tudott felérni a csúcsra – vasárnapig. A holland Lerena Rietbergen döntőbeli legyőzésével ugyanis 2025-ben világbajnok lett a WDF-nél. A 15 éves Mitchell Lawrie története viszont talán még különlegesebb.

Mitchell Lawrie Luke Littler utódja lehet a darts világában

Az ifjúsági kategóriában nyolc játékos állhatott színpadra, köztük magyarként Sepsi Ádám és Szabó Benedek is.

Sepsit a negyeddöntőben éppen Mitchell Lawrie győzte le, és a 15 éves skót tehetség ezután egészen a trófeáig menetelt úgy, hogy mindhárom találkozóján 89-es körátlag felett teljesített.

Ám míg az ifiknél esélyes volt – az idei összes komolyabb korosztályos versenyt ő nyerte –, addig a felnőttek között nem várt menetelésbe kezdett. És ez még úgy is igaz, hogy az elmúlt hónapokban az Irish Classic, a British Open és a Welsh Open is az ő győzelmével zárult.

Lawrie a WDF-vb-n a japán Marujama Tomoja után a második kiemelt amerikai Jason Brandont búcsúztatta, majd a szintén egyesült államokbeli Jeff Springer, a belga Francois Schweyen és az angol Jenson Walker sem tudta őt megállítani, ami a tinédzser folyamatos, 95 környéki körátlagát látva nem is meglepő.

A vasárnap esti fináléban aztán az első kiemelt holland Jimmy van Schie ellen is 93,18-as átlaggal zárt, de hiába vezetett 3-0-ra, az utolsó hat szett mindegyikét az ellenfél nyerte.

Mitchell Lawrie így is sokkolta a mezőnyt, és kivívta mindenki elismerését – Van Schie például egyenesen a darts jövőjének nevezte őt.