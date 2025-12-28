Negyedik felvonásához érkezett a teniszezők legendás múltra visszatekintő nagy összecsapása. Az úgynevezett nemek csatája 2025-ös felvonásában a női világranglista éllovasa, a négyszeres Grand Slam-győztes fehérorosz Arina Szabalenka, és a férfiak rangsorában egykor a 13. helyen is álló, de az elmúlt három évben mindössze három hivatalos meccset játszó ausztrál Nick Kyrgios csapott össze egymással.

Szabalenka (szemben) és Kyrgios teniszezett egy jót a nemek csatája idei felvonásában

Fotó: AMR ALFIKY / POOL

Tenisz kicsit másképp: ez volt a nemek csatája

A mérkőzést a dubaji Coca-Cola Arenában rendezték, méghozzá rendhagyó szabályokkal. Már a pálya mérete sem volt szabványos, Szabalenka térfele lényegesen kisebb volt, így neki kevesebbet kellett futnia, Kyrgiosnak pedig ügyelnie kellett, hogy ne üssön folyton outot. A játékosok ezúttal ráadásul csak egyet szerválhattak, ami a hozzáértők szerint inkább az ausztrálnak kedvezett.

Ok this court looks absolutely awful on tv… pic.twitter.com/45WP0A40bI — José Morgado (@josemorgado) December 28, 2025

És valóban: annak ellenére, hogy Kyrgios 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben mindössze három meccsen lépett pályára, végül 1 óra 16 perc alatt 6:3, 6:3-ra, tulajdonképpen simán megnyerte a mérkőzést.

Ez volt a negyedik felvonás

Az első nemek csatáját 1973. május 13-án a kaliforniai Ramonában játszotta a legendás Margaret Court és a korábbi világelső, de akkor már 55 éves Bobby Riggs. A meccset utóbbi nyerte 6:2, 6:1-re.

A visszavágót még abban az évben megrendezték, és a Margaret Court helyére lépő, fénykorában lévő, 12-szeres Grand Slam-győztes Billie Jean King már 6:4, 6:3, 6:3-ra legyőzte Riggset.

19 évvel később 1992-ben a női tenisz egy harmadik óriása, Martina Navratilova hívta ki a már 40 éves, és hozzá hasonlóan sportági legendának számító Jimmy Connorst, akitől 7:5, 6:2-re kikapott.

A „hivatalos” női-férfi meccseken kívül még több összecsapást is rendeztek, de azok, ahogy ez a mostani is, leginkább bemutató mérkőzésnek tekinthetők.