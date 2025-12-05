„Nem gondoltam volna, hogy az első felnőtt országos csúcsom száz gyorson lesz, de nagyon örülök, hogy így alakult" – nyilatkozta Ábrahám Minna az MTI-nek, hozzátéve, edzője, Magyarovits Zoltán arra hívta fel a figyelmét, hogy gyorsabban kezdjen. A fiatal magyar versenyző megjegyezte, nagyon élvezi jelenleg a munkát, ezért lendületből folytatni fogja a felkészülést is. A szám másik magyar versenyzője, Senánszky Petra akárcsak délelőtt, ezúttal is egyéni csúcsot úszott, 52.82 másodperces idejével a 12. lett. A férfiaknál ugyanezen a távon Németh Nándor esete lett a legkülönlegesebb.

Németh Nándor szétúszásra kényszerül

Női 200 méter vegyesen Sebestyén Dalma a délelőtti idejét (2:11.39) nem sokkal javította meg, így 2:11.27 perccel a 14. helyen búcsúzott. Ugyanebben a számban a férfiaknál a novemberi országos bajnokságon öt aranyérmet szerző Zombori Gábor - akit a nyolcadik idővel neveztek - 1:55.84 perces teljesítménnyel a 11. helyen jutott tovább a középdöntőbe. A 23 éves magyar úszó ezen este majd egy másodpercet javított, egyéni csúcsát (1:54.93) túlszárnyalva, 1:54.72-es idővel csapott célba és bekerült a fináléba.

„A last call roomban számolgattam az első futam után, hogy 1:54-es idővel már be lehet kerülni, aztán a célba érkezést követően százkilencvenes pulzussal az járt a fejemben, hogy talán sikerült is. Boldog vagyok ezzel az eredménnyel" – mondta Zombori.

Férfi 100 méter gyorson Jászó Ádám 46.20 másodperces egyéni csúccsal hetedikként került a fináléba, Németh Nándor pedig 46.23-mal nyolcadik lett, azonban a brit Matthew Richards is ennyit úszott, így kettejük között a szombat délelőtti program végén, 12.45 órakor szétúszás dönt majd az utolsó döntős helyről.

Ugrai Panna a nyolcadik helyen végzett a 100 méteres pillangóúszás pénteki döntőjében. A hódmezővásárhelyiek 21 éves versenyzője két évvel ezelőtt Otopeniben nyolcaddiként zárt, ezt a finálét is a nyolcadik idővel (57.18) várta. Ugrai a döntőben jelentősen lemaradt a mezőnytől és 57.28 másodperces idővel nyolcadikként csapott célba. A számot a dán Maritine Damborg nyerte 55.52-es junior Európa-csúccsal.