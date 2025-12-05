„Nem gondoltam volna, hogy az első felnőtt országos csúcsom száz gyorson lesz, de nagyon örülök, hogy így alakult" – nyilatkozta Ábrahám Minna az MTI-nek, hozzátéve, edzője, Magyarovits Zoltán arra hívta fel a figyelmét, hogy gyorsabban kezdjen. A fiatal magyar versenyző megjegyezte, nagyon élvezi jelenleg a munkát, ezért lendületből folytatni fogja a felkészülést is. A szám másik magyar versenyzője, Senánszky Petra akárcsak délelőtt, ezúttal is egyéni csúcsot úszott, 52.82 másodperces idejével a 12. lett. A férfiaknál ugyanezen a távon Németh Nándor esete lett a legkülönlegesebb.
Németh Nándor szétúszásra kényszerül
Női 200 méter vegyesen Sebestyén Dalma a délelőtti idejét (2:11.39) nem sokkal javította meg, így 2:11.27 perccel a 14. helyen búcsúzott. Ugyanebben a számban a férfiaknál a novemberi országos bajnokságon öt aranyérmet szerző Zombori Gábor - akit a nyolcadik idővel neveztek - 1:55.84 perces teljesítménnyel a 11. helyen jutott tovább a középdöntőbe. A 23 éves magyar úszó ezen este majd egy másodpercet javított, egyéni csúcsát (1:54.93) túlszárnyalva, 1:54.72-es idővel csapott célba és bekerült a fináléba.
„A last call roomban számolgattam az első futam után, hogy 1:54-es idővel már be lehet kerülni, aztán a célba érkezést követően százkilencvenes pulzussal az járt a fejemben, hogy talán sikerült is. Boldog vagyok ezzel az eredménnyel" – mondta Zombori.
Férfi 100 méter gyorson Jászó Ádám 46.20 másodperces egyéni csúccsal hetedikként került a fináléba, Németh Nándor pedig 46.23-mal nyolcadik lett, azonban a brit Matthew Richards is ennyit úszott, így kettejük között a szombat délelőtti program végén, 12.45 órakor szétúszás dönt majd az utolsó döntős helyről.
Ugrai Panna a nyolcadik helyen végzett a 100 méteres pillangóúszás pénteki döntőjében. A hódmezővásárhelyiek 21 éves versenyzője két évvel ezelőtt Otopeniben nyolcaddiként zárt, ezt a finálét is a nyolcadik idővel (57.18) várta. Ugrai a döntőben jelentősen lemaradt a mezőnytől és 57.28 másodperces idővel nyolcadikként csapott célba. A számot a dán Maritine Damborg nyerte 55.52-es junior Európa-csúccsal.
„Nagyon hosszú volt az elmúlt egy, de talán inkább két év, tele olyan versenyekkel, Európa-bajnoksággal, világbajnokságokkal, olimpiával, amik élet-halál harcot jelentettek. Egyszerűen elfáradtam, és most érzem úgy, hogy egy nagy pihenőre van szükségem" – nyilatkozta az MTI-nek Ugrai, aki elárulta, valószínűleg így ki is hagyja szombaton a 200 méter pillangót, és már csak a vegyes váltóra szeretné összeszedni magát. Hozzátette, a Los Angeles-i olimpiára gondolva hosszú ideje már a gyorsúszás szerepel nála az előtérben, és egy nagy pihenő után szeretne ráfordulni az ötkarikás felkészülésre.
Késely Ajna a negyedik helyen végzett a 800 méteres gyorsúszás pénteki döntőjében. A 24 éves magyar versenyző, aki 2019-ben Glasgow-ban második, két évvel ezelőtt Otopeniben pedig harmadik volt ebben a számban, a csütörtöki előfutamban 8:20.66 perces idővel a negyedik helyet szerezte meg összesítésben.
Késely a 6-os pályán készülődött, a rajtot némi hanghiba miatt késéssel lőtték el. Ahogyan arra számítani lehetett, a két aranyesélyes, a német Isabel Gose és az olasz Simona Quadarella diktálta az élen a tempót, Késely a negyedik-ötödik helyen tempózott, a táv felénél két másodpercre volt a harmadik, szintén német Maya Wernertől.
Hatszáz méterhez érve Késely megfelezte ezt a különbséget, közte és Werner között dőlt el a bronz sorsa, a német azonban jobban bírta a hajrát. Késely 8:15.77 perces idővel csapott célba, a számot Gose nyerte 8:01.90-nel.
„Tudtam, hogy Maya erős lesz, ez már látszódott a négyszázas versenyén. Ahonnan feljöttem, nagyon boldog vagyok ezzel az időeredménnyel, egy meggy lett volna a hab tetején, ha még érmet is szerzek" – nyilatkozta az MTI-nek Késely, aki sérüléséből nemrég tért vissza.
"Ezerötszázon valószínűleg Gose nem indul, ott nagyobb esélyem van arra, hogy a dobogó közelébe érjek, ezért most megpróbálom minél jobban kipihenni, hogy holnapra összeszedjem magamat" – tette hozzá a magyar úszó.
