„Az olasz tenisz egy ikont gyászol” – áll az olaszok közleményben. Nicola Pietrangeli az egyetlen olasz teniszező a mai napig, akit beiktattak a Hírességek Csarnokába.
Nicola Pietrangeli az olasz teniszsport első nagy alakja volt
Pietrangeli 1933-ban született Tunéziában, olasz apától és orosz anyától. A 92 éves sportolót egészen a közelmúltig minden idők legnagyobb olasz teniszezőjének tartották. A jelenlegi világranglista-második Jannik Sinner készül átvenni ezt a helyet az olaszok szívében.
Pietrangeli összesen 44 tornagyőzelmet aratott karrierje során. A Roland Garrost 1959-ben és 1960-ban nyerte meg. 1960-ban wimbledoni elődöntőbe bejutott, ahol az ausztrál legenda, Rod Laver állította meg. 1959-ben párosban is diadalmaskodott a Roland Garroson.
Pietrangeli Grand Slam-győzelmei az elsők voltak Olaszország történetében. Pályafutása befejezése után Pietrangeli televíziós személyiség lett, ő vezette a „La Domenica Sportiva” című sportműsort.