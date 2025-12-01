Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Meghalt Kálloy Molnár Péter, színész

Durva

Ez mindenkit érint! Itt a Tisza teljes adócsomagja, brutális megszorítások jönnének

Link másolása
Vágólapra másolva!
92 éves korában meghalt az olaszok legendás teniszezője, Nicola Pietrangeli, aki pályafutása során 44 tornát és két Roland Garros-címet nyert. Az olasz teniszszövetség hétfőn jelentette be a legendás Nicola Pietrangeli halálát.

„Az olasz tenisz egy ikont gyászol” – áll az olaszok közleményben. Nicola Pietrangeli az egyetlen olasz teniszező a mai napig, akit beiktattak a Hírességek Csarnokába.

Nicola Pietrangeli (jobbra) a szintén olasz Fabio Fognini oldalán, amikor utóbbi 2019-ben megnyerte a Monte Carló-i ATP-tornát
Nicola Pietrangeli (jobbra) a szintén olasz Fabio Fognini oldalán, amikor utóbbi 2019-ben megnyerte a Monte Carló-i ATP-tornát
Fotó: YANN COATSALIOU / AFP

Nicola Pietrangeli az olasz teniszsport első nagy alakja volt

Pietrangeli 1933-ban született Tunéziában, olasz apától és orosz anyától. A 92 éves sportolót egészen a közelmúltig minden idők legnagyobb olasz teniszezőjének tartották. A jelenlegi világranglista-második Jannik Sinner készül átvenni ezt a helyet az olaszok szívében.

Pietrangeli összesen 44 tornagyőzelmet aratott karrierje során. A Roland Garrost 1959-ben és 1960-ban nyerte meg. 1960-ban wimbledoni elődöntőbe bejutott, ahol az ausztrál legenda, Rod Laver állította meg. 1959-ben párosban is diadalmaskodott a Roland Garroson.

Le joueur de tennis Nicola Pietrangeli en coup droit lors du tournoi de Roland Garros The tennis player Nicola Pietrangeli in drive during Roland Garros's tournament (Photo by Jean Pierre Loth / Ina via AFP)
Az olaszok legendája az 1972-es Roland Garroson
Fotó: JEAN PIERRE LOTH / Ina

Pietrangeli Grand Slam-győzelmei az elsők voltak Olaszország történetében. Pályafutása befejezése után Pietrangeli televíziós személyiség lett, ő vezette a „La Domenica Sportiva” című sportműsort.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!