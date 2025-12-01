„Az olasz tenisz egy ikont gyászol” – áll az olaszok közleményben. Nicola Pietrangeli az egyetlen olasz teniszező a mai napig, akit beiktattak a Hírességek Csarnokába.

Nicola Pietrangeli (jobbra) a szintén olasz Fabio Fognini oldalán, amikor utóbbi 2019-ben megnyerte a Monte Carló-i ATP-tornát

Fotó: YANN COATSALIOU / AFP

Nicola Pietrangeli az olasz teniszsport első nagy alakja volt

Pietrangeli 1933-ban született Tunéziában, olasz apától és orosz anyától. A 92 éves sportolót egészen a közelmúltig minden idők legnagyobb olasz teniszezőjének tartották. A jelenlegi világranglista-második Jannik Sinner készül átvenni ezt a helyet az olaszok szívében.

Pietrangeli összesen 44 tornagyőzelmet aratott karrierje során. A Roland Garrost 1959-ben és 1960-ban nyerte meg. 1960-ban wimbledoni elődöntőbe bejutott, ahol az ausztrál legenda, Rod Laver állította meg. 1959-ben párosban is diadalmaskodott a Roland Garroson.

Az olaszok legendája az 1972-es Roland Garroson

Fotó: JEAN PIERRE LOTH / Ina

Pietrangeli Grand Slam-győzelmei az elsők voltak Olaszország történetében. Pályafutása befejezése után Pietrangeli televíziós személyiség lett, ő vezette a „La Domenica Sportiva” című sportműsort.