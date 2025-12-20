Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Putyin egy mondattal leplezte le Zelenszkij hazugságait – kutyaszorítóban az ukrán elnök

Olvasta?

Hol a vége? Élő adásban is piált már Majka

Link másolása
Vágólapra másolva!
A fiatal ketrecharcos legutóbb novemberben bunyózott és győzött, nemrég pedig egy érdekes poszttal jelentkezett. Jöhet a dobpergés, ugyanis Növényi Norbert tiszteletbeli vitéz lett.

Még mindig csak 26 éves, de már rendkívül rutinosan mozog a ketrecben. Ifjabb Növényi Norbert november elején a Hexagone gáláján mutatta meg, mit tud, a székesfehérvári eseményen egy kőkemény román harcost győzött le magabiztosan. Ezúttal nem egy bunyóval kapcsolatos hírt osztott meg a sportoló, hanem valami egészen másról számolt be a saját Facebook-oldalán.

Növényi Norbert az oklevelével
Növényi Norbert az oklevelével
Fotó: Ifjabb Növényi Norbert Facebook-oldala

Növényi Norbert magyar vitéz lett

„Köszönöm szépen a bizalmat az 56-os Vitézi Lovagrend Világszövetségének.” – írta a közösségi médiában, miután megvolt a szertartás és megkapta az erről szóló oklevelet is Növényi, aki magyar vitéznek is mondhatja már magát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!