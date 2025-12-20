Még mindig csak 26 éves, de már rendkívül rutinosan mozog a ketrecben. Ifjabb Növényi Norbert november elején a Hexagone gáláján mutatta meg, mit tud, a székesfehérvári eseményen egy kőkemény román harcost győzött le magabiztosan. Ezúttal nem egy bunyóval kapcsolatos hírt osztott meg a sportoló, hanem valami egészen másról számolt be a saját Facebook-oldalán.

Növényi Norbert az oklevelével

Fotó: Ifjabb Növényi Norbert Facebook-oldala

Növényi Norbert magyar vitéz lett

„Köszönöm szépen a bizalmat az 56-os Vitézi Lovagrend Világszövetségének.” – írta a közösségi médiában, miután megvolt a szertartás és megkapta az erről szóló oklevelet is Növényi, aki magyar vitéznek is mondhatja már magát.