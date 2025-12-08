Océane Dodin tavaly az Australian Open nyolcaddöntőjéig is eljutott, évekkel korábban pedig egy WTA-tornagyőzelem is a világranglista 46. helye is a nevéhez fűződött. Az utóbbi időszakban a francia teniszezőnő sokat volt sérült, a rehabilitáció alatt pedig úgy döntött, mellnagyobbító műtéten esik át. A 29 éves játékos a vallomása után egy hónappal arról beszélt, tudta, hogy ezzel népszerűbbé válik, most pedig látszólag újabb lépést tett a még nagyobb hírnév felé.

A francia teniszezőnő, Océane Dodin a mellnagyobbítása után OnlyFans-szereplő is lett

Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Océane Dodin: mellnagyobbítás után OnlyFans-profil

A bikinis fényképekkel eddig sem szégyellősködő francia játékos a közösségi oldalán jelentette be, hogy létrejött egy profilja a pornómodelleket tartalmazó OnlyFans oldalán. Azt is megjegyezte, hogy ezúttal a felnőtt tartalmakat kínáló portál lesz az egyik fő szponzora, így a mérkőzései közben alighanem a cég logóját is látni lehet majd a ruháján.

Dodin majdnem másfél évtizede profi, ez idő alatt szűk hárommillió dollárt keresett, ám az OnlyFansen ennél akár egy év alatt több bevételre tehet szert.

A teniszezőnő az ősz eleji felépülése óta nyolcból négy ITF- és kettőből egy Challenger-mérkőzést tudott megnyerni, kedden pedig Limoges-ban lép pályára.