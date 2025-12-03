Az ukrán Olekszandr Uszik nemrég lemondott a Boksz Világszervezet (WBO) világbajnoki övéről, így már nem a profi ökölvívás vitathatatlan nehézsúlyú bajnoka, ám ettől függetlenül is a kategória legjobbjának tekinthető. A 38 éves klasszis korábban már összecsapott Anthony Joshuával – le is győzte a britet –, ezért pontosan tudja, mi várhat majd Jake Paulra a decemberi ütközet során.

Olekszandr Uszik figyelmeztette Jake Pault

Fotó: MOHAMMED SAAD / ANADOLU

Olekszandr Uszik szerint Anthony Joshua megölheti Jake Pault

Joshua éppen Uszik csapatával készül a botrányhős youtuber elleni meccsre, amelynek egyértelmű esélyese, még úgy is, hogy a 2024 szeptemberi, Daniel Dubois elleni kiütéses veresége óta nem volt mérkőzése. Az ukrán bokszbajnok nem is kertelt, amikor a két ökölvívó közti különbséget ecsetelte, szerinte Joshua a Rolls-Royce, míg hozzá képest Paul csupán egy Fiat lehet a ringben.

Ha Anthony Joshua akarja, megölheti ezt a fickót. Figyelj, Joshua olimpiai bajnok, Jake Paul viszont sportoló, youtuber és showman. Ez az üzletről szól, rengeteg pénz van a meccsben.

Imádkoznunk kell Jake Paulért. Én ezt fogom tenni, mert meg akarok küzdeni Jake Paullal a ringben!” – nyilatkozta a nehézsúlyú klasszis, aki nemrég Deontay Wildert hívta ki, de Paullal is megküzdene majd a UFC-ben.

Oleksandr Usyk said Anthony Joshua is going to kill Jake Paul if he wants to 😳



“I will pray for Jake Paul because I want fight with Jake Paul in octagon. UFC.”



(via @FightHubTV) pic.twitter.com/rloYRtW9Et — Happy Punch (@HappyPunch) December 3, 2025

Joshua 14 hónapos szünetet követően száll ringbe újra, kettejük ütközetének győztese várhatóan 50 millió fontot fog keresni az összecsapással, amelyet a Netflix közvetít majd. A kétszeres nehézsúlyú világbajnok tavaly szeptember óta nem meccselt, miután akkor az ötödik menetben kiütéses vereséget szenvedett honfitársától, Daniel Dubois-tól. Paul – aki elmondása szerint a halálra is felkészült – korábban MMA-sztárokkal harcolt, tavaly pedig egy rendkívül vitatott összecsapáson legyőzte a legendás Mike Tysont.

Kapcsolódó cikkek