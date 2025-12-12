A kvalifikáció menetrendjét és a szinteket pénteken tette közzé a szervezet, ebből kiderült, hogy az ötkarikás játékokat megelőző évben sorra kerülő vk-sorozatban az olimpiai programba bekerülő 50 méteres sprintszámokban - pillangón, mellen és háton, mivel a gyors eddig is szerepelt a műsorban - lehet indulási jogot szerezni.

Kós Hubert olimpiai szereplése biztosan nem az új szabályokon fog múlni

Fotó: MERT ALPER DERVAAY / ANADOLU

A tervek szerint egy vk-állomáson egy úszásnem sprintszámában bonyolítják majd le az olimpiai kvalifikációt érő küzdelmeket, a döntőkből a legjobb hat szerez kvótát.

Új olimpiai esélyek

A nyílt vízi úszók első olimpiai kvalifikációs versenyét a 2027-es budapesti világbajnokságon rendezik majd, innen a 10 kilométeres viadalok első három helyezettje kijut az ötkarikás játékokra.

Ebben a szakágban újdonság, hogy ezúttal már a világranglistáról is kvótát lehet szerezni: a 2028 februári állás alapján a legjobb olyan úszó jut indulási joghoz, aki a vb-n nem volt az első három között.

Ezt a rangsort egyébként jelenleg a tavaly Párizsban bronzérmes Betlehem Dávid vezeti, a Szajnában aranyérmes Rasovszky Kristóf a harmadik.

Úszásban Rio de Janeiróban (2016) 900, Tokióban (2021) 878, Párizsban (2024) 852 sportoló vehetett részt, Los Angelesben ez a szám 830 lesz.