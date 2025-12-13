A tavaly júliusban honosított versenyző a norvégiai Hamarban biztosította be az olimpiai részvételét. Ugyan a legjobbakat felvonultató A divízió húszfős mezőnyében - a nemzetközi szövetség eredményközlő oldala szerint - 1:48.10 perces idejével ezúttal egyetlen riválisát sem tudta megelőzni, de így is simán megőrizte kvótás pozícióját.

A gyorskorcsolyázó Kim Minszok olimpiai kvótát szerzett

Fotó: fradi.hu

A legjobb időt ezúttal is a szám kétszeres világbajnoka, az amerikai Jordan Stolz érte el 1:44.16 perces új pályacsúccsal.

Olimpiai kvótát szerzett a honosított gyorskorcsolyázó

Az MTI azt ítja, hogy dél-koreai színekben háromszoros olimpiai érmes Kim az előző hónapban a két tengerentúli vk-n kilencedik és huszadik helyen végzett ebben a számban, múlt hétvégén pedig 18. lett a hollandiai Heerenveenben, így a vk-ban 97 pontjával elért 16. pozíciója indulási jogot eredményezett, mivel a pontverseny első 21 helyezettje szerzett kvótát a februári, milánói játékokra, további heten pedig időeredmény alapján jutnak ki.

Ugyanezen a távon a második vonalat jelentő B divízióban 1:50.68 perccel 28. lett a 34 fős mezőnyben Bejczi Botond, míg a nők 500 méteres versenyében Bíró Hanna 39.62 másodperces idejével hét riválist megelőzve 22. helyen zár