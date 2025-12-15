A 66 esztendős spanyol sportvezető, aki a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) alapításának 130. évfordulójára rendezett ünnepségre érkezett a magyar fővárosba, az M4 Sportnak adott interjújában arról beszélt, bár már 1972-ben ott volt a müncheni olimpián, a kiváló magyar sportolókról az első emlékei későbbről és úszásból, valamint a spanyolok elleni vízilabda-mérkőzésekről vannak.

Juan Antonio Samaranch Salisachs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) alelnöke biztos benne, hogy Budapest jó esélyekkel indulna egy nyári olimpia rendezési jogáért

„A magyarok mindig a saját súlycsoportjuk felett bokszoltak” – utalt arra Samaranch, hogy a MOB ott volt a NOB hat alapító tagja között, a sportolói pedig a világ élvonalában vannak az egy főre jutó olimpiai érmek és aranyérmek számában is.

Az alelnök – aki a jelenlegi elnök, a zimbabwei Kirsty Coventry egyik kihívója volt a márciusi tisztújító közgyűlésen – kiemelte, szerencsésnek tartja magát, hogy alelnök maradhatott annak ellenére, hogy vannak dolgok, amikben nem értenek egyet kollégájával. Hozzátette, igyekszik tapasztalatával minél jobban segíteni az elnököt.

„A legfontosabb, hogy erős és egészséges legyen az olimpiai mozgalom. Fontos, hogy az ötkarikás programot a mostani időknek megfelelően állítsuk össze, illetve az is, hogy a pénzek felhasználása minél egyszerűbb legyen, és a bevételből mindenkinek jusson. Az esetleges nézeteltéréseink ellenére közös a célunk, ugyanazért dolgozunk” – mondta Samaranch.

Olimpia Budapesten?

A sportvezető szerint a soron következő legfontosabb feladatuk, hogy a februári, milánói-cortinai téli olimpia minél sikeresebb legyen. Mint mondta, sok a kihívás, mert szinte az egész észak-olasz régió érintett lesz a rendezésben, emiatt a logisztikára és a szállításra különös figyelmet kell fordítaniuk.

„Az olasz helyszínek ugyanakkor minden évben sok nagy világeseményt látnak vendégül, így bízunk bennük és hiszünk abban, hogy sikeres lesz az olimpia” – mondta a közelgő esemény kapcsán Samaranch, hozzátéve: a mostani játékokat nem lehet összehasonlítani az előző, pekingivel, mert teljesen mások a kihívások és a körülmények.

„Ott a Covid miatt buborékban volt mindenki, ez most nem lesz” – fogalmazott a spanyol alelnök.