Patkás Tamást fiatalon súlyos baleset érte: egy vonat mindkét lábát levágta. A kezdeti nehézségek után azonban visszatalált a sporthoz, és a vízben talált új életcélt. A paraúszást választotta, és azóta sorra vállalja az extrém kihívásokat. Korábban már átúszta a Boszporuszt, a Balatont, valamint az Alcatraz-sziget környékét is.

Patkás Tamás elképesztő teljesítményével Guiness-rekordot döntött

Forrás: Patkás Tamás/Facebook

Legnagyobb vállalását tavaly teljesítette, amikor a San Francisco-öbölben, a Golden Gate és az Oakland híd között 10 kilométert úszott le.

A 13-14 Celsius-fokos víz, az erős áramlatok és a hullámzás komoly próbatételt jelentettek, a távot végül 1 óra 49 perc 26 másodperc alatt teljesítette, amivel bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe.

A rekordkísérlet körülményei korántsem voltak ideálisak: a kijelölt egyhetes időablakban napokig bizonytalan volt, hogy egyáltalán vízre tud-e szállni. A döntő pillanatról Patkás Tamás így beszélt a Ripostnak: „Négy napon keresztül úgy nézett ki, hogy nem lesz semmi az úszásból… De jött a hír. Holnap jó idő lesz. Meg kell próbálni.”

Patkás Tamás újabb kihívásokat keres

A San Francisco-i öböl sajátosságai miatt a megszokott technikáján is változtatnia kellett: a mellúszás itt nem bizonyult hatékonynak, ezért gyorsúszásra váltott, miközben a hideg víz és az erős sodrás folyamatosan nehezítette a haladását.

A célba érés pillanata különösen érzelmes volt számára: „Én 30 évvel ezelőtt kimásztam a vasúti kerekek alól… akkor még nem gondoltam arra, hogy 30 év múlva a San Francisco-öbölben az óceán vizéből láthatom a várost, és ez világrekord lesz.”

A Guinness-rekord ugyanakkor nem lezárás számára: továbbra is edzésben van, és újabb kihívásokat keres.