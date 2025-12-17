Az 58 éves Raymond van Barneveld talán nem fog olyan sokáig versenyezni, mint a szigapúri Paul Lim, aki 71 évesen okozott szenzációt a darts-vb első fordulójában. Az ötszörös világbajnok holland azonban a közeljövőben nem vonulna vissza, legalább két évig a legmagasabb szinten űzné még a sportágat. Van Barneveld a nyitómeccsén a svájci Stefan Bellmonttal csap össze, szerdai mérkőzése előtt pedig az új generáció fiatal titánjairól, köztük a vb-címvédő Luke Littlerről is beszélt.

Raymond van Barneveld kiosztotta a fiatal dartsosokat

Fotó: RAMON VAN FLYMEN / ANP

Raymond van Barneveld szerint Luke Littler nem szokott gyakorolni

A holland dartsos szerint képtelenség összehasonlítani a mai 18 éveseket azokkal a fiatalokkal, mint amilyen ő is volt annak idején.

„Az élet más volt. Nem volt internet. Hollandiában akkoriban nem sok angol tévéműsort lehetett nézni. Nem lehetett rendesen követni a dartsot. Amit láttunk, arról magazinokból értesültünk. Láttuk az eredményeket, és arról álmodtunk, hogy mi is olyanok akarunk lenni, mint Eric Bristow, John Lowe, Bob Anderson vagy Jocky Wilson. Ők voltak az én hőseim” – emlékezett vissza a kezdetekre Van Barneveld, majd a mai fiatal dartosokról beszélt.

„Ha mindezt összehasonlítjuk a mostani fiatalokkal, akkor láthatjuk, hogy őket már nem érdekli az ilyesmi, csak a Playstation, a Nintendo és mindenféle más játék.

Állandóan a telefonjukat babrálják. Csevegnek. Ha Luke Littlert látom a gyakorlózónában, akkor is csak a telefonját bámulja. A srác soha nem gyakorol. Nem tudom, hogy csinálja.

Természetesen van egyfajta tisztelet a fiatalok részéről, de nem úgy, mintha félnének tőled. Nem is igazán számít, hogy Littlert vagy valaki mást említek. Darren Beveridge ellen játszottam múltkor, 6-5-re legyőzött. Már nincs olyan, hogy kezet rázunk egymással” – mondta csalódottan a holland.

Luke Littler 18 évesen címvédésre készül a vb-n

Fotó: BAS CZERWINSKI / ANP

Luke Littler az előző vb-n 17 évesen okozott szenzációt, miután a döntőben a háromszoros világbajnok Michael van Gerwent múlta felül. Az ifjú vb-címvédő az első fordulóból magabiztos, 3-0-s sikerrel jutott tovább, következő meccsét a walesi David Davies ellen vívja majd. Raymond van Barneveld legutóbb 19 éve szerzett világbajnoki címet, esetleges döntőbe jutása óriási meglepetés lenne.