Fitparádé 2022: a nap, amikor profi lett hazai közönség előtt

A legbüszkébb eredményénél nem kell találgatni. „Egyértelműen arra emlékszem vissza a legszívesebben, amikor 2022-ben, hazai közönség előtt nyertem meg a Fitparádét, és ezzel a profi státuszt az első profi kvalifikációm alkalmával.”

A sztori igazi súlya viszont a részletekben van: „Azért vagyok erre a legbüszkébb, mert egy olympiai bírónő volt a főbíró, aki pont női versenyzőkre, bikinisekre »specializálódott«, és 46 (!) csodás forma közül akkor engem tartott méltónak a címre.”

Fotó: Csakisti.hu

Lujza szerint ezt csak az érti igazán, aki csinálta: „Aki versenyzik, az tudja, hogy 46 nagyon jó forma közül elsőnek lenni nem kis dolog.”

A cél a következő évekre is tiszta. „Tíz év múlva, bízom benne, hogy elmondhatom majd: legalább egyszer álltam már az Olympia színpadán. Viszont addig szeretnék az üzleti életben is alkotni, remélhetőleg a fitnesz körein belül.”

A legnehezebb és a legszebb pillanat

Van bók, ami jólesik, és van, amely tényleg benned marad. Lujza a mai napig emlékszik erre: „Emlékszem, Lekli Laci, amikor egy felkészülésünk előtt egy közös tévés riport keretein belül valahogy így nyilatkozott rólam: »Lujzi egy igazi versenyző, ő egy gép! Nem panaszkodik, megcsinálja amit csak kell!«”

Azt mondja, azért talált be ennyire, mert nem udvariasságból hangzott el. „Nem tudtam, mit fog mondani, és ő nem dicsér csak kedvességből. Tudtam, hogy komolyan gondolja, és ez nagyon szíven talált.”

A legnagyobb nehézség pedig nem edzéshez vagy színpadhoz kötődik. „A legnehezebb pillanat a Nagymamám elvesztése volt egy tavaszi versenyfelkészülés kellős közepén.” Nem beszélt róla sokat, de belül egy gondolat vitte előre: „Nem vertem nagy dobra, de egyszerűen csak az hajtott, hogy neki bizonyítsak.” És hogy miért pont neki?

Ő volt és lesz is az a személy, akire azt tudom mondani, hogy sok területen példakép számomra.

A legszebb pillanatok közül viszont az egyik az egészséghez kötődik. „Sok nagyon szép pillanatban volt részem az életben, de az egyik legkiemelkedőbb az volt, amikor pár éve azt mondta a kardiológusom, hogy egy rosszabb periódust követően javult az állapotom. Fellélegeztem!”