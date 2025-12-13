Van egy mondata, amely tökéletesen összefoglalja, milyen viszonyban van az edzőteremmel: „Nem tudom, hogyan, de nem tudom megunni.” Nála a kondi nem csak egy hely, ahová „leugrik” edzeni. „Nemcsak edzeni megyek le, már a munkahelyem is a terem, hiszen edző és pózoktató is vagyok. Tényleg több időt töltök itt, mint bárhol máshol, így mondhatom, hogy tényleg az otthonom!” - mesélte Rogácsi Lujza.
A siófoki pillanat, amikor Rogácsi Lujza fejében átkattant minden
Rogácsi Lujza pontosan fel tudja idézni, mikor érezte először, hogy a fitnesz több lesz számára, mint hobbi. „Igen, pontosan emlékszem. Az első (mert több is volt) akkor történt, amikor részt vettem életem első Muscle Beach-én Siófokon. 2015-ben.”
Akkor láttam Toldi Zsuzsit először élőben. Hatalmas élmény volt és arra gondoltam, hogy egyszer szeretnék eljutni oda, ahova ő.
Lujza 2012 óta sportol rendszeresen, de azt mondja, a versenyzés és az, hogy versenyzővé vált, mindent átírt benne. „Már maga a rendszeres sport (2012 óta űzöm ezt a sportot) is nagyon sokat hozzátett ahhoz, aki ma vagyok, de a versenyzés, a versenyzővé válás megkérdőjelezhetetlenül. Sokkal tudatosabb, következetesebb kitartóbb lettem általa.”
A legnagyobb változás szerinte belül történt. „Lelkileg nagyon sokat adott és meg is erősített olyannyira, hogy ami azelőtt problémát jelentett a hétköznapokban, az ma már eltörpül és könnyedén leküzdöm. Megtanított értékelni magamat és azt, hogy amit beleteszel azt kapod vissza.”
Edzés közben pedig nem csak a testével versenyez.
Amikor edzek, az egy másik állapot. Izgatott leszek és nemcsak fizikailag, de mentálisan is szeretném legyőzni magamat minden alkalommal!
Ezt a fegyelmet még egy teljesen más helyzetben is hozná, ha például egy lakatlan szigetre keveredne. Kérésünkre eljátszot a gondolattal, mihez kezdenie egy ilyen helyen. „Biztosan elkezdeném elsajátítani a túléléshez szükséges készségeket, elkezdenék gyűjtögetni és halászni, eszközöket készíteni. Természetesen mozognék is, hogy fizikailag és mentálisan is egészséges maradjak.”
Fitparádé 2022: a nap, amikor profi lett hazai közönség előtt
A legbüszkébb eredményénél nem kell találgatni. „Egyértelműen arra emlékszem vissza a legszívesebben, amikor 2022-ben, hazai közönség előtt nyertem meg a Fitparádét, és ezzel a profi státuszt az első profi kvalifikációm alkalmával.”
A sztori igazi súlya viszont a részletekben van: „Azért vagyok erre a legbüszkébb, mert egy olympiai bírónő volt a főbíró, aki pont női versenyzőkre, bikinisekre »specializálódott«, és 46 (!) csodás forma közül akkor engem tartott méltónak a címre.”
Lujza szerint ezt csak az érti igazán, aki csinálta: „Aki versenyzik, az tudja, hogy 46 nagyon jó forma közül elsőnek lenni nem kis dolog.”
A cél a következő évekre is tiszta. „Tíz év múlva, bízom benne, hogy elmondhatom majd: legalább egyszer álltam már az Olympia színpadán. Viszont addig szeretnék az üzleti életben is alkotni, remélhetőleg a fitnesz körein belül.”
A legnehezebb és a legszebb pillanat
Van bók, ami jólesik, és van, amely tényleg benned marad. Lujza a mai napig emlékszik erre: „Emlékszem, Lekli Laci, amikor egy felkészülésünk előtt egy közös tévés riport keretein belül valahogy így nyilatkozott rólam: »Lujzi egy igazi versenyző, ő egy gép! Nem panaszkodik, megcsinálja amit csak kell!«”
Azt mondja, azért talált be ennyire, mert nem udvariasságból hangzott el. „Nem tudtam, mit fog mondani, és ő nem dicsér csak kedvességből. Tudtam, hogy komolyan gondolja, és ez nagyon szíven talált.”
A legnagyobb nehézség pedig nem edzéshez vagy színpadhoz kötődik. „A legnehezebb pillanat a Nagymamám elvesztése volt egy tavaszi versenyfelkészülés kellős közepén.” Nem beszélt róla sokat, de belül egy gondolat vitte előre: „Nem vertem nagy dobra, de egyszerűen csak az hajtott, hogy neki bizonyítsak.” És hogy miért pont neki?
Ő volt és lesz is az a személy, akire azt tudom mondani, hogy sok területen példakép számomra.
A legszebb pillanatok közül viszont az egyik az egészséghez kötődik. „Sok nagyon szép pillanatban volt részem az életben, de az egyik legkiemelkedőbb az volt, amikor pár éve azt mondta a kardiológusom, hogy egy rosszabb periódust követően javult az állapotom. Fellélegeztem!”
A másik nagy szerelem a fitnesz mellett a tánc. „Általában a latin táncokat kedvelem a leginkább, mert ez nagyon jól jött és jön a kecses színpadi mozgáshoz. Két véglet, mégis azt érzem, hogy mindkettő esetében megszűnik idő és tér, amikor csinálom.”
A kedvenc testrészem, talán amiért a legtöbbet kellett dolgoznom, a vállam, de a fenekemen is bőven volt mit formálni. Igazából mindenen szeretnék még dolgozni, hogy a lehető legarányosabb legyen a fizikumom a kategóriámhoz mérten.
Ha teljesülhetne három kívánságod, mit kérnél? — kérdeztük Lujzát. „Hogy a szeretteim és barátaim legyenek mindig egészségesek. Hogy 48 órából álljon egy nap. És hogy mindig azt csinálhassam, amit szeretek.”
A feltöltődésre is megvan a saját válasza: „Egyértelműen a természetben való pihenés. Legyen akár kirándulás az erdőben vagy csak feküdni egy lagúna partján és hallgatni a tengert.”
- Még több cikk