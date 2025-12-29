Csík László, a magyar röplabdasport egyik meghatározó alakja és a Csepel SC legendás játékosa december 27-én hunyt el – számolt be róla a Csepeli Hírmondó közösségi oldala. Halálhíre megrázta a honi röplabdás közösséget.

Csepel és a magyar röplabda közösség is gyászolja az elhunyt Csík Lászlót

Elhunyt a magyar röplabdalegenda

Csík László „Csicsa” neve egybeforrt a csepeli röplabdaklubbal, amelyhez 1965-től kezdve egész pályafutása alatt hű maradt, noha számos hazai és külföldi megkeresést is kapott. Szeretett csapatával négyszer nyerte meg a magyar bajnokságot (1968, 1969, 1970, 1973) és négyszer a Magyar Kupát (1969, 1970, 1971, 1972). Kétszer a magyar válogatott keretének is a tagja volt, de hivatalos mérkőzésen soha nem lépett pályára a nemzeti csapatban.

Az Erdélyben született, de a második világháború alatt családjával Magyarországra menekült klasszis a visszavonulása után sem szakadt el a sportágtól, a Testnevelési Főiskolán szerzett edzői oklevelet, majd 20 éven keresztül a csepeli röplabdacsapat utánpótlás-szakágvezetőjeként tevékenykedet. Búcsúztatására a Csepeli Temetőben kerül majd sor.