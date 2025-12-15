„Megérte az a hatalmas munka, amit az elmúlt egy évben beletettünk” – értékelt Simkó Georgina, a Magyar Légtorna Szövetség elnökhelyettese. Különleges jelentőségűnek nevezte, hogy Magyarország rendezhette az eseményt: idehaza a rúdsport és a légtorna 2024-ben vált elfogadott sportággá, ezek után pedig „rendkívül megtisztelő” volt, hogy a nemzetközi szövetség Magyarországnak adta a rendezés jogát.

Légtornában taroltak a magyarok, de rúdsportban is sikerült aranyérmet nyerni

Forrás: MALESZ

Rúdsport- és légtorna-vb: rekordnevezés, 31 ország Budaörsön

A vb létszámadatai önmagukban is jelzik a sportág fejlődését. Simkó Georgina felidézte, hogy a tavalyi, olaszországi világbajnokságon 660 versenyző indult, idén előzetesen 700 körüli indulóval számoltak, ehhez képest a regisztráció végére 1038 nevezés érkezett. „Erre még nem volt példa egyetlen nemzetközi versenyen sem” – jegyezte meg. A végső indulói létszám 940 lett, a versenyzők 31 országból érkeztek.

„A sport összehoz mindenkit”

Az elnökhelyettes a világbajnokság egyik legfontosabb üzeneteként azt emelte ki, hogy a sport képes összekötni embereket és országokat.

Egy alkalommal ugyanazon a dobogón állt egy ukrán, egy orosz és egy izraeli sportoló, és nekem ilyenkor összefacsarodik a szívem, hiszen ez tökéletes példa arra, hogy a sport összehoz mindenkit. Őszintén remélem, hogy 2026-ban, a következő világbajnokságon már nagyon-nagy békességben állhatnak együtt a dobogón ezek a nemzetek is.

Simkó Georgina külön hangsúlyozta a paraversenyek jelentőségét is. „Előfordult, hogy a versenyző két mankóval jött fel a színpadra, letette az egyiket, megfogta a rudat, aztán leteszi a másikat is. Abban a három és fél percben, amíg a színpadon van, nincs mankója, ugyanolyan versenyző, mint bárki más. És amikor vége a 3 és fél percnek, újra egy mankóval élő parasportoló lesz. De ezt az élményt, amit közösen átélünk egy légtérben, csak az érzi, aki részt vesz ebben.”

Magyar érmek és első hely rúdsportban

A rúdsportban a magyar csapat egyetlen aranyérmét pénteken Balogh Luca Panna és Szántó Kíra Amira szerezte meg a Senior Competitive duo mix kategóriában.