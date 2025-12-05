A budaörsi rúdsport- és légtorna-világbajnokság a művészeti vb-hez képest más fókuszt ad: itt a hangsúly a technikai elemek nehézségén, a kivitelezés tisztaságán, az erőn, a kontrollon és összességében a sportteljesítményen van. A közönség így nemcsak látványt kap, hanem testközelből követheti a nemzetközi élmezőny legmagasabb szintű technikai megoldásait is.

Budaörs ad otthont december 9-14. között a rúdsport- és légtorna-világbajnokságnak

Forrás: MALESZ

Három nap légtorna, három nap rúdsport

A vb programja a hét során két nagy blokkra tagolódik: kedden, szerdán és csütörtökön a légtorna versenyszámai kerülnek sorra, pénteken, szombaton és vasárnap pedig a rúdsport küzdelmei következnek. A magyar érdekeltség a jelenlegi nevezések alapján 95 induló légtornában és 44 induló rúdsportban, emellett öt olyan sportoló is van, aki mindkét szakág programjában versenyez, így összesen 139 magyar részvétel várható.

A hazai sportági munka és a világbajnokság szakmai háttere a Magyar Levegősportok Szövetségéhez (MALESZ) kötődik. A szövetség célja, hogy a rúd- és légtorna Magyarországon egységes, professzionális keretek között fejlődjön tovább: erős sportegyesületi közösséggel, versenyrendszerrel, szakmai utánpótlással és minőségi felkészítéssel.

Simkó Georgina, a MALESZ elnökhelyettese a így fogalmazott:

A versenyzőink túlnyomó többsége sportos, egészségtudatos – legyen szó gyerekekről, nőkről vagy férfiakról. Ez a sportág nemcsak látványos, de kőkemény munka van mögötte. A rúdsport és a légtorna már rég túllépett a sztereotípiákon: ez mára egy valódi, erőt és technikát igénylő sport.

Prága és Cesenatico után jön a hazai csúcspont

A világbajnokságot magyar sikertörténetek vezetik fel. A prágai rúdsport és légtorna Európa-bajnokságon a magyar csapat 72 érmet nyert (31 arany, 26 ezüst, 15 bronz). Az olaszországi Cesenaticóban rendezett légtorna művészeti világbajnokságon pedig a magyar versenyzők 40 éremmel zártak (17 arany, 16 ezüst, 7 bronz).