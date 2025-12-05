A budaörsi rúdsport- és légtorna-világbajnokság a művészeti vb-hez képest más fókuszt ad: itt a hangsúly a technikai elemek nehézségén, a kivitelezés tisztaságán, az erőn, a kontrollon és összességében a sportteljesítményen van. A közönség így nemcsak látványt kap, hanem testközelből követheti a nemzetközi élmezőny legmagasabb szintű technikai megoldásait is.
Három nap légtorna, három nap rúdsport
A vb programja a hét során két nagy blokkra tagolódik: kedden, szerdán és csütörtökön a légtorna versenyszámai kerülnek sorra, pénteken, szombaton és vasárnap pedig a rúdsport küzdelmei következnek. A magyar érdekeltség a jelenlegi nevezések alapján 95 induló légtornában és 44 induló rúdsportban, emellett öt olyan sportoló is van, aki mindkét szakág programjában versenyez, így összesen 139 magyar részvétel várható.
A hazai sportági munka és a világbajnokság szakmai háttere a Magyar Levegősportok Szövetségéhez (MALESZ) kötődik. A szövetség célja, hogy a rúd- és légtorna Magyarországon egységes, professzionális keretek között fejlődjön tovább: erős sportegyesületi közösséggel, versenyrendszerrel, szakmai utánpótlással és minőségi felkészítéssel.
Simkó Georgina, a MALESZ elnökhelyettese a így fogalmazott:
A versenyzőink túlnyomó többsége sportos, egészségtudatos – legyen szó gyerekekről, nőkről vagy férfiakról. Ez a sportág nemcsak látványos, de kőkemény munka van mögötte. A rúdsport és a légtorna már rég túllépett a sztereotípiákon: ez mára egy valódi, erőt és technikát igénylő sport.
Prága és Cesenatico után jön a hazai csúcspont
A világbajnokságot magyar sikertörténetek vezetik fel. A prágai rúdsport és légtorna Európa-bajnokságon a magyar csapat 72 érmet nyert (31 arany, 26 ezüst, 15 bronz). Az olaszországi Cesenaticóban rendezett légtorna művészeti világbajnokságon pedig a magyar versenyzők 40 éremmel zártak (17 arany, 16 ezüst, 7 bronz).
Simkó Georgina az Eb után a következőket mondta: „A rúd- és légtorna Európa-bajnokságon elért 72 magyar érem önmagáért beszél. Ezek az eredmények nem csupán a dobogós helyezésekről szólnak, hanem a sportolók mögött álló évek munkájáról, kitartásról és a magyar levegősport-szakágak fejlődéséről.”
A művészeti vb-t követően pedig így nyilatkozott:
Sportolóink nemcsak fizikálisan, de mentálisan is elképesztően erősek. Kifejezőek, bátrak, és mernek önmaguk lenni a levegőben. A mostani világbajnoki éremszám üzenete egyértelmű: Magyarország légtorna-nagyhatalom lett.
A MALESZ közlése szerint a magyar csapat a november végén Dél-Afrikában, Fokvárosban rendezett rúd művészeti világbajnokságon is részt vett kisebb létszámban, és három top 10-es eredménnyel tért haza.
Kiemelkedő élmény a helyszínen
A szervezők célja, hogy a budaörsi világbajnokság a szakma mellett a nagyközönség számára is kiemelkedő élmény legyen: a helyszínen testközelből látható, mennyi erő, fegyelem és bátorság szükséges a gyakorlatokhoz, és milyen, amikor a technikai pontosság és a látvány ugyanabban a pillanatban találkozik.
Simkó Georgina arra a kérdésre, hogy mit jelent Magyarország számára a vb-rendezés, így válaszolt:
A világbajnokság megrendezése bizonyítja, hogy Magyarországban jövője van az innovatív, újító sportágaknak, és a magyar sportéletben valódi lehetőség nyílik a feltörekvő sportok számára. Hiszünk abban, hogy bátorsággal, kitartással és önmagunkba vetett hittel ezek a sportok világszinten is maradandót alkotnak.
A MALESZ kiemelte: a világ legjobb rúdsportolói és légtornászai érkeznek Budaörsre, a magyar versenyzők pedig az Európa-bajnokság eredményei alapján több dobogós helyezésben is bízhatnak, ugyanakkor a mezőny most még nagyobb és nemzetközibb, így a döntőbe jutásért és minden egyes helyezésért kiélezett küzdelem várható.
A vb-t a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnokban rendezik.
- Még több cikk