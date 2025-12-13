De hogy kezdődik el egy ilyen nap? Balogh Réka szerint kíméletlenül. „Nagyon korán kellett kelni, 4:30-kor, Liliánáék jöttek értem 5 órára. Elindultunk a sportcsarnokba, ahol a bemelegítés és a színpadpróba várt ránk” – mesélte a magyar rúdsportos kiválóság. A sorrendben szólították őket, közben pedig nem csak magukkal foglalkoztak: az egyesületükből a kisebbek is versenyeztek, nekik segítettek, értük izgultak, aztán jött a smink, a haj, és másfél órával a rajt előtt a komoly melegítés.
Major Liliána szerint a rúdsport közössége pontosan ettől különleges: „Az egyesületünk nagyon családias, a kisebbekkel nagyon jól bánunk szerintem, szeretünk nekik törölni és szeretünk velük lenni.”
Rúdsportos ezüstérem – némi hiányérzettel
A vb-n aztán jött a látványos duógyakorlat, majd az eredményhirdetés: magyar ezüst. Az öröm mellé azért jutott egy kis hiányérzet is. „A pontszámunkkal nem teljesen voltunk elégedettek, mert mi jobbnak éreztük a teljesítményünket. A pontokkal lehettek volna kissé bőkezűbbek. De nem vagyunk csalódottak, mert szép eredményt értünk el ezzel az ezüstéremmel” – mondta Réka.
Az arany kérdésére Liliána reálisan válaszolt: „Lehetett volna esélyünk az aranyéremre, de nagyon erős volt az orosz duó, amely első lett. Reális lett a végeredmény.”
A profi és az amatőr közötti különbség náluk nem hangzatos szó, hanem konkrét nehézségi szint.
Sokkal magasabb pontszámú elemeket tudunk beletenni a gyakorlatba, meg igazából nehezebbeket is kell belerakni. A talajban is nehezebb mutatványokat kell előadni, az egész nehézségi szintje magasabban van, mint az amatőré
– magyarázta Réka.
Szeretek fent lenni, de amikor forog a rúd...
A világbajnokságra a felkészülés is ennek megfelelő volt. „A heti négy edzésünk felugrott hat-hétre, mert hétvégén is voltak 3-4 órás edzéseink, és a duóedzésekből is több volt a világbajnokság miatt. Sokat edzettünk” – mondta Liliána.
És hogy mi jár a fejükben odafent? Liliána bevallotta: „Én szeretek fent lenni, de amikor forog a rúd, azt annyira nem viselem jól, akkor egy picit beszédülök. De természetesen nincs vele gond.”
Réka számára duóban egyetlen dolog számít: „Igazából nem gondolkodom azon, hogy most magasabb vagyok-e vagy sem, csak arra koncentrálok, hogy a kezét ne engedjem el, mert akkor az egésznek kampec. De jó a magasban lenni, bár nem szoktam arra gondolni, hogy most a magasban vagyok.”
Amikor egyszer tényleg megtörtént a rémálom
A „kezét ne engedjem el” mondat mögött pedig nem üres félelem van. Egyszer már előfordult, hogy elment a kapaszkodás – és ebből lett az a sztori, amit most is óriási mosollyal a szájukon meséltek.
„Van köztünk egy feszültség – folytatta Réka nevetve –, mert én még nem engedtem el, de Liliána a magyar bajnokságon elengedett engem, és elég nagyot estem. Az én részemről viszont ilyen még nem fordult elő.”
Mi történt, amikor elengedted? – kapta meg a kérdést Liliána, de Réka vágta rá a választ: „Elkezdett nevetni.”
Liliána szerint inkább félreértés volt a jelenet:
Leemelés volt, amelyet magától is meg tudna csinálni, de nekem kell leemelni, Réka pedig megijedt, hogy nem fogom, és ezért esett el. Kicsit vicces volt.
Réka sem tagadta: „Az történt, hogy elestem, és elkezdtünk röhögni. De ilyen nem szabad csinálni, ez nem profi viselkedés, csak nem bírtam ki nevetés nélkül. Hála égnek a gyakorlat többi része makulátlan volt, szóval kompenzáltuk az esést.” A drámát azért ő maga is lehűtötte: „Ne úgy képzeld el, hogy két métert estünk.”
A sztorinak pedig megvolt a maga családi csattanója is: „Apukám viszont azt mondta, soha nem látott még ilyen izgalmas koreográfiát. Legalább neki tetszett.”
A sportágba mindketten fiatalon érkeztek, Réka története meghökkentő: „Azért kezdtem el 2018-ban rúdsportolni, mert anyukámnak el volt törve az ujja, és keresett egy sportot, amelyben újra használni tudja majd a kezét. Elvitt engem és a testvéreimet, nálam megmaradt, anya már nem csinálja, de én és a másik húgom még mindig járunk.”
Feltörekvő sportág, erős utánpótlás
Ezek után Lukács-Kárász Katalin, a hazai rúdsport egyik legismertebb arca – korábbi vb-bronzérmes, ma már nemzetközi főbíró, a MALESZ (Magyar Levegősportok Szövetsége) elnökségi tagja – beszélt a verseny eddigi tapasztalatairól és a sportág hazai helyzetéről.
„Nagyon tetszik nekik az esemény, díjmentesen biztosítunk az érdeklődők számára élő közvetítést, remek a hangulat, jó látni, ahogy egymásnak drukkolnak, tapsolnak, gratulálnak a versenyzők” – mondta.
A sportág itthon is látványosan épül: idén 950 induló próbálja ki magát a vb-n, 139 magyar produkcióval. „Évről évre növekszik a versenyzők létszáma, reméljük, ez a növekedés nem fog megtorpanni, mi mindent megteszünk ennek érdekében” – fogalmazott, hozzátéve: a kvalifikációs versenyek is bővülnek, és olyan eseményeket is szerveznek, ahol a kvalifikálók díjmentesen megmutathatják pontozók előtt a vb-produkciójukat.
A fejlődés szerinte belülről is jól látszik, mert ő maga is végigélte. „Ahogy mi fejlődtünk, mint sportegyesület, úgy fejlődött a sportág is. Emberként, edzőként is fejlődtünk, lett végzettségünk. Mindig van hová fejlődni. Minél többet szeretnék megtudni, hogy a legjobb koreográfiákat tudjuk összerakni, a versenyzők is egyre jobban figyelnek, hogy minél többet nyújtsanak, minél többet erősödjenek.”
A sportág vonzerejét pedig egy mondatban is össze lehet foglalni: a sportág művelői imádják, hogy a levegőben lehetnek.
A gyerekek nagyon szeretik, amivel a levegőben lóghatnak. Legyen az légtorna, karika, silk, hammock vagy rúd. Az igazolt versenyzők 75 százaléka utánpótláskorú
– mondta, kiemelve: sokan a cirkuszban látott artistákból merítenek inspirációt, és aztán célként tűzik ki, hogy egyszer ők is olyanok legyenek.
Budaörsre közben valóban a világ legjobbjai érkeztek, és a magyarok az erős mezőnyben is több dobogós helyezést és további értékes eredményeket gyűjtenek. „Nagyon erős a mezőny, nagyon erősek a magyarok. Rengeteget tanulhatunk a külföldiektől, nem csak az előadásmódból, hanem a kitartásból, a viselkedésből” – zárta gondolatait.
A legpozitívabb történetből pedig – mint mondta – nehéz egyet kiemelni. „Annyi minden jó dolog történt. Olyan jó nézni, ahogy a gyerekek boldogan, elégedetten állnak fel. Ha vége lesz, biztosan sírni fogok. Nagyon sok munka volt a szervezésben, de ezekért a pillanatokért nagyon megéri.”
A magyarok pénteken sem maradtak további érmek nélkül, mutatjuk, mit értek el a mieink a rúdsport-versenyek első napján.
ARANY
Kira Amira Szántó / Luca Panna Balogh – Senior Double Competitive Mix
EZÜST
Major Liliána / Balogh Réka – Junior Double Mix Competitive
Kála Wágner / Liána Molnár – Junior Double Amateur Mix
BRONZ
Márton Hanga Lea / Dézsi-Konstanczer Écska – Junior Double Mix Competitive
Kristóf Pál – Senior Men Amateur
Szombaton és vasárnap a rúdsport további versenynapjaival folytatódik a budaörsi világbajnokság.
