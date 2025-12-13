De hogy kezdődik el egy ilyen nap? Balogh Réka szerint kíméletlenül. „Nagyon korán kellett kelni, 4:30-kor, Liliánáék jöttek értem 5 órára. Elindultunk a sportcsarnokba, ahol a bemelegítés és a színpadpróba várt ránk” – mesélte a magyar rúdsportos kiválóság. A sorrendben szólították őket, közben pedig nem csak magukkal foglalkoztak: az egyesületükből a kisebbek is versenyeztek, nekik segítettek, értük izgultak, aztán jött a smink, a haj, és másfél órával a rajt előtt a komoly melegítés.

Balogh Réka és Major Liliána produkciója vb-ezüstérmet ért a rúdsport- és légtorna-vb-n

Forrás: Forrás: Klassic Kreatív Stúdió

Major Liliána szerint a rúdsport közössége pontosan ettől különleges: „Az egyesületünk nagyon családias, a kisebbekkel nagyon jól bánunk szerintem, szeretünk nekik törölni és szeretünk velük lenni.”

Rúdsportos ezüstérem – némi hiányérzettel

A vb-n aztán jött a látványos duógyakorlat, majd az eredményhirdetés: magyar ezüst. Az öröm mellé azért jutott egy kis hiányérzet is. „A pontszámunkkal nem teljesen voltunk elégedettek, mert mi jobbnak éreztük a teljesítményünket. A pontokkal lehettek volna kissé bőkezűbbek. De nem vagyunk csalódottak, mert szép eredményt értünk el ezzel az ezüstéremmel” – mondta Réka.

Az arany kérdésére Liliána reálisan válaszolt: „Lehetett volna esélyünk az aranyéremre, de nagyon erős volt az orosz duó, amely első lett. Reális lett a végeredmény.”

A profi és az amatőr közötti különbség náluk nem hangzatos szó, hanem konkrét nehézségi szint.

Sokkal magasabb pontszámú elemeket tudunk beletenni a gyakorlatba, meg igazából nehezebbeket is kell belerakni. A talajban is nehezebb mutatványokat kell előadni, az egész nehézségi szintje magasabban van, mint az amatőré

– magyarázta Réka.

Szeretek fent lenni, de amikor forog a rúd...

A világbajnokságra a felkészülés is ennek megfelelő volt. „A heti négy edzésünk felugrott hat-hétre, mert hétvégén is voltak 3-4 órás edzéseink, és a duóedzésekből is több volt a világbajnokság miatt. Sokat edzettünk” – mondta Liliána.

És hogy mi jár a fejükben odafent? Liliána bevallotta: „Én szeretek fent lenni, de amikor forog a rúd, azt annyira nem viselem jól, akkor egy picit beszédülök. De természetesen nincs vele gond.”