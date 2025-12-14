Litkei Dorottya produkciója kapta talán a legnagyobb tapsot a budaörsi rúdsport-világbajnokság szombati versenynapján. A fekete sminkkel, karakteres zenére előadott, rendkívül intenzív koreográfia egyszerre volt provokatív és felszabadító. A nézők közül sokan arról beszéltek, hogy közben a hideg futkosott a hátukon, az arcokon pedig csodálat volt látható.

A rúdsport-világbajnokság egyik legmeghökkentőbb előadását mutatta be Litkei Dorottya

Forrás: MALESZ

Tapsvihar a rúdsport-vb-n

„Az ötlet nyáron született meg, amikor zenét kerestem, és mindenképpen szakítani akartam az eddigi stílusommal. Szerettem volna jobban élvezni a koreográfiáimat. Úgy éreztem, hogy ez igazán én vagyok, ez a zene önazonos tud lenni velem, és ebben még jobban megtaláltam a gyökereimet” – mondta Dorottya.

A korábbi stílusa egészen más reakciókat váltott ki belőle és a közönségből is. „Az nem ilyen volt. Olyan volt, hogy az emberek általában néma csöndben nézték végig, senki nem tapsolt.”

Úgy éreztem, mindenképp kell valami váltás, ami ütősebb. Nem igazán szeretem a monotonitást sem a színpadon, sem a magánéletben. Szerettem volna valami vidámabbat előadni.

Állítja, megtalálta a gyökereit, de mire gondolhatott ezalatt?: „A cigányvérre. A kilencedik kerületben nőttem fel, nagyon sok barátom volt gyerekként cigány, úgy éreztem, azonosulni tudok a kultúrájukkal, az életükkel, és úgy éreztem, a felmenőim között is biztos van egy-kettő. Hogy ez tény-e? Nagy valószínűséggel igen, de nem látszik rajtam: fehér a bőröm, kék a szemem.”

A váltást nem kellett magyaráznia: a pontszám beszélt helyette. „Ez volt az életem eddigi legjobb pontszáma világversenyen, magam is meglepődtem.”

Dorottya bekerült a legjobb tízbe, ami elvileg döntőt ért volna. Csakhogy a szabályok szerint egy nemzetből maximum két versenyző juthat tovább, és két magyar megelőzte.

Amikor kijöttek a pontszámok, Dorottya mégis látványosan ünnepelt. „Az emberek nincsenek hozzászokva, hogy valaki magyar létére mer önmaga lenni. Én ezen az úton szeretnék haladni, szeretnék felvállalni magam minél jobban, teljesen mindegy, hogy ez kinek tetszik vagy nem tetszik — ez van.”