Litkei Dorottya produkciója kapta talán a legnagyobb tapsot a budaörsi rúdsport-világbajnokság szombati versenynapján. A fekete sminkkel, karakteres zenére előadott, rendkívül intenzív koreográfia egyszerre volt provokatív és felszabadító. A nézők közül sokan arról beszéltek, hogy közben a hideg futkosott a hátukon, az arcokon pedig csodálat volt látható.
Tapsvihar a rúdsport-vb-n
„Az ötlet nyáron született meg, amikor zenét kerestem, és mindenképpen szakítani akartam az eddigi stílusommal. Szerettem volna jobban élvezni a koreográfiáimat. Úgy éreztem, hogy ez igazán én vagyok, ez a zene önazonos tud lenni velem, és ebben még jobban megtaláltam a gyökereimet” – mondta Dorottya.
A korábbi stílusa egészen más reakciókat váltott ki belőle és a közönségből is. „Az nem ilyen volt. Olyan volt, hogy az emberek általában néma csöndben nézték végig, senki nem tapsolt.”
Úgy éreztem, mindenképp kell valami váltás, ami ütősebb. Nem igazán szeretem a monotonitást sem a színpadon, sem a magánéletben. Szerettem volna valami vidámabbat előadni.
Állítja, megtalálta a gyökereit, de mire gondolhatott ezalatt?: „A cigányvérre. A kilencedik kerületben nőttem fel, nagyon sok barátom volt gyerekként cigány, úgy éreztem, azonosulni tudok a kultúrájukkal, az életükkel, és úgy éreztem, a felmenőim között is biztos van egy-kettő. Hogy ez tény-e? Nagy valószínűséggel igen, de nem látszik rajtam: fehér a bőröm, kék a szemem.”
A váltást nem kellett magyaráznia: a pontszám beszélt helyette. „Ez volt az életem eddigi legjobb pontszáma világversenyen, magam is meglepődtem.”
Dorottya bekerült a legjobb tízbe, ami elvileg döntőt ért volna. Csakhogy a szabályok szerint egy nemzetből maximum két versenyző juthat tovább, és két magyar megelőzte.
Amikor kijöttek a pontszámok, Dorottya mégis látványosan ünnepelt. „Az emberek nincsenek hozzászokva, hogy valaki magyar létére mer önmaga lenni. Én ezen az úton szeretnék haladni, szeretnék felvállalni magam minél jobban, teljesen mindegy, hogy ez kinek tetszik vagy nem tetszik — ez van.”
Szerinte a történet túlmutat egy eredményen. „Nagyon kritikusak vagyunk egymással mi, magyarok. Nagyon sok a bírálat, az elvárás, a megfelelés, és ebből nagyon nehéz kijönni. De megéri, ha az ember önmaga tud lenni. Mert mindig lesznek olyan emberek melletted, mögötted, akik így fogadnak el, és ennél fontosabb nincsen.”
A végén pedig lezárta: „Jó, ha jön a jó eredmény, de nem ez határoz meg.”
„A vb legboldogabb indulója” – Kajárik Andrea és a visszatérés ereje
Kajárik Andrea az 50 pluszos kategóriában indult, és már az is óriási ajándék volt számára, hogy egyáltalán színpadra állhatott a világbajnokságon. Tavasszal megsérült, fél évet ki kellett hagynia, és volt pillanat, amikor azt sem hitte el, hogy vissza tudja tornászni magát a versenyformába.
„Én már többször megsérültem, idén is, ezért is óriási ajándék számomra, hogy most itt lehetek. Tavasszal megsérültem, fél évet ki kellett hagynom, csak gyógytornára járhattam. Akkor nem hittem, hogy vissza fogom tornászni magam. Az eredménytől függetlenül én vagyok a vb legboldogabb indulója. Hiszen örülök, hogy egyáltalán itt lehetek, ráadásul hazai pályán.”
A rúdsport számára egy régi történet újraírása. Gyerekkorában ritmikus gimnasztikázni szeretett volna — most, 50 felett, azt érzi, meg tudja valósítani a gyerekkori álmot.
Gyerekkoromban nagy vágyam volt, hogy ritmikusgimnasztika-versenyző legyek, de ebben a sportágban semmilyen eredményeket nem sikerült elérnem, ezért most nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy 50 pluszosan sikerül megvalósítanom a gyerekkori álmaimat.
Egy ismert olasz versenyző pályafutásából merített erőt, aki 60 felett is biztosan mozgott a rúdon. „Óriási inspirációt jelentett számomra egy olasz hölgy, Greta Fontarelli, aki már akkor 60 pluszos volt. Én az ő gyakorlataiból merítettem kapaszkodót, és arra gondoltam: ha ő ennyi idősen meg tudja csinálni, akkor én is.”
A sérülés miatt át kellett alakítania a gyakorlatát: elemeket kellett kivenni, másokat finomítani — és közben jönnek a kérdések, miért erőlteti valaki 50 felett. De a válasz egyértelmű.
„Nagyon örültem, hogy Budaörsön lesz a vb, ezért is voltam szomorú, amikor azt hittem, nem vehetek részt. Egy kicsit át kellett koreografálni a gyakorlatot, vannak elemek, amelyeket most nem tudok végrehajtani. A sérülésem tulajdonképpen letesztelt: mennyire akarom igazán. És én átmentem a teszten, mert egyetlen vágyam volt, hogy visszatérhessek.”
A visszatérést ő máshonnan nézi:
Én hiszek a misztikus dolgokban. Úgy gondolom, az univerzum tesztelte, hogy én még mennyire szeretnék versenyezni és rudazni.
A színpadon pedig most nem volt miért izgulnia. „Talán a hazai pálya miatt, de sokkal nyugodtabb voltam, mint általában. Verseny előtt jellemzően nagyon izgulok, de ahogy színpadra lépek, ez változik. Ilyenkor mindig azt mondom: élvezni kell, és örülni kell annak, hogy itt vagyok.”
Molnár Liána: a sok negyedik hely után jött az érem
Molnár Liána junior B amatőr kategóriában indult, és korábban többször is az érem küszöbén állt: sokszor pár pont választotta el a dobogótól, előfordult, hogy az utolsó pillanatban csúszott vissza a negyedik helyre. Ezúttal viszont hazai pályán összejött az áttörés: ezüstérmet szerzett.
„Sajnos az utóbbi időben sokszor az utolsó pillanatban lecsúsztam a negyedik helyre pár pont különbséggel, most sikerült megszereznem az ezüstérmet. Ennek nagyon-nagyon örülök, mert hazai terepen vagyunk, itt lehettek a szüleim, nagyszüleim. Nagyon jó volt ezt megélni.”
Azt mondja, most fejben lett más a nap: nem akart ráfeszülni.
„Sokkal nyugodtabb voltam. Én nagyon rá tudok izgulni az előadásomra, de most próbáltam úgy felfogni, hogy ez élvezet, ami tényleg az egésznek a lényege. Most élveztem a koreót, és ez lendített át.”
Az aranyérem sem volt messze: egy brazil versenyző másfél ponttal előzte meg. A meglepő mégsem ez volt, hanem amit utána mondott:
„Nem vagyok csalódott, sőt. Őszintébben tudok örülni a második helynek, mert tudom, hogy még mindig van hová fejlődnöm, és tudom, hogy még mindig van mit ezen javítani.”
A megjelenés is a koncepció része volt. „A zene alapján szoktam összeválogatni. Ebben a ruhában a kishúgom segített, és ő rajzolta meg nekem, hogy a tervező ezt meg tudja csinálni. A testvérem a duópartnerem is egyben, és ő rajzolta meg nekem a ruhát, és vele döntöttük el, hogy a kék és a fekete legyenek a színeim. A hajam színét együtt döntöttük el. Ha a ruhám kék, a hajam miért ne lehetne kék?”
Vasárnap rendezik a budaörsi rúdsport- és légtorna-világbajnokság hatodik, utolsó napját.
