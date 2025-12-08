A 2022-ben született Sarwagya Singh Kushwaha – aki a közép-indiai Madhya Pradesh állam Sagar városából származik – felkerült a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) ranglistájára, miután teljesítette a követelményt: pontot szerzett egy hivatalos versenyen egy olyan ellenfél ellen, aki legalább öt onttal rendelkezik.

Az indiai Sarwagya Singh Kushwaha háromévesen írt sakktörténelmet

Fotó: chess.com

A hároméves kisfiú első értékszáma 1572 lett, ami jóval az 1400-as minimum felett van, nem mellesleg a nyolc értékelt partijából ötöt megnyert.

A chess.com beszámolója szerint Sarwagya többek között olyan ellenfeleket győzött le, mint a 22 éves Abhijeet Awasthi (1542 élőpont), a 29 éves Shubham Chourasiya (1559 élőpont) és a 20 éves Yogesh Namdev (1696 élőpont).

Sarwagya ezzel megdöntötte a korábbi rekordot, amelyet egy másik indiai gyermek, Anish Sarkar tartott. Ő három évesen, nyolc hónaposan és 19 naposan szerzett először FIDE-értékszámot 2024 novemberében.

Tavaly kezdtük el sakkoztatni, mert észrevettük, hogy az agya olyan, mint egy szivacs, és nagyon gyorsan tanul. Egy hét sakktanulás után már az összes figurát pontosan meg tudta nevezni”

– mondta Sarwagya apja, Siddharth Singh a The Indian Expressnek.

Singh az indiai ETV Bharat hírcsatornának azt is elmondta, hogy szeretnék, hogy a fiúk nagymester legyen.

Olyan gyorsan megtanulta a sakk szabályait és a figurák lépéseit, hogy úgy éreztük, tovább kell képeznünk. Felbéreltünk egy edzőt, és elintéztük a magánórákat. Napi hat órát sakkozott, és végül szakértővé vált”

– mondta a büszke édesapa.

Congratulations to Sarvagya Singh Kushwaha 🇮🇳 for becoming the World's Youngest Fide Rapid Rated Player!



Sarvagya was born in 2022 😳

He creates history by becoming a FIDE rated player at “3 years, 7 months and 20 days”😍

Incredible! 🙌🏻 pic.twitter.com/VqS49Au3uK — Rakesh Kulkarni (@itherocky) December 1, 2025

A legfiatalabb nagymester jelenlegi rekordját Abhimanyu Mishra tartja, aki 12 évesen, négy hónaposan és 25 naposan nyerte el ezt a címet.

Bármit is ér el Sarwagya, az jó lesz nekünk. Hogy az álmaink valóra válnak-e, az a kemény munkán és Isten kegyelmén múlik. Isten megáldotta a gyermekünket”

– tette hozzá Sarwagya édesanyja, Neha Singh Kushwaha.

A hároméves indiai kisfiú elképesztő rekordja kevesebb mint egy évvel azután történt, hogy a 18 éves indiai Gukesh Dommaraju lett minden idők legfiatalabb sakkvilágbajnoka.