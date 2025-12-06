Akárcsak a leghosszabb táv fináléjában, ezúttal is az ott második Sárkány Zalán, a szám világbajnoka, valamint a címvédő, két évvel ezelőtt Otopeniben világcsúccsal diadalmaskodó ír Daniel Wiffen különcsatájára lehetett számítani. Az Egyesült Államokban készülő magyar a pénteki előfutam után azt mondta, szerinte közel lehetnek a végén riválisa rekordjához (7:20.46).

Sárkány Zalán a magyar csapat első aranyérmét nyerte a lengyelországi kontinensviadalon

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Sárkány Zalán csodát tett a rövidpályás úszó Eb-n

A két középső pálya ezúttal elválasztotta őket, de már 100 méteren után látható távolságba kerültek a többiektől, és mindketten egymás felé vették levegőt. A táv feléhez érve viszont úgy tűnt, Wiffen nem bírja, visszaesett a hatodik helyre, Sárkány tempóját csak a német Johannes Liebmann tudta valamennyire tartani, aki junior világcsúcsot úszott az előfutamban. Az ír aztán némi "pihenő" után 600 méterhez érve visszatért az üldözők közé, és pillanatok alatt visszajött a második helyre, láthatóan megnyitotta a hosszú hajrát.

Sárkány az utolsó 100 méternek 1.55 másodperces előnnyel vágott neki, ezúttal viszont nem engedte ki a kezéből a győzelmet és az októberi világkupa-fordulóban úszott országos csúcsát (7:29.50) tovább javítva, 7:26.84-es idővel diadalmaskodott. Wiffen végül csak harmadik lett a belga Lucas Henveaux mögött.

Sokkal jobban összpontosítottam a futam előtt, mint máskor, ez most egyszerűen tökéletes volt. Olyan volt, mintha előre megtörtént volna velem ez az egész, hogy így tudom teljesíteni a stratégiát. A két amerikai edzőm és Szokolai Laci bácsi is azt mondta, hogy nagyon el kell kezdeni, a végén meg jöjjön a Sárkány hajrá, ami közben fújni kell a füstöt és a tüzet is”

– nyilatkozott az MTI-nek Sárkány.

Sárkány Zalán hatalmasat úszott a 800 méteres gyorsúszás döntőjében

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

„Tudtam, hogy Wiffen a végén akar majd jönni, de nekem is ez volt a taktikám, és nem akartam, hogy újra előforduljon az, ami ezerötszázon” – jegyezte meg a magyar versenyző, aki immáron világ- és Európa-bajnok.

Azt azért tegyük hozzá, hogy rövidpályán. Remélhetőleg egyszer ez majd nagymedencében is meg fog történni. Így hogy vb-t, Eb-t és világkupát is nyertem, kijelentem, hogy ez a kedvenc számom”

– tette hozzá.