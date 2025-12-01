Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszky Kristóf távollétében olimpiai bajnok nincsen a magyar küldöttségben, Sárkány Zalán révén viszont így is akad éremesély az e heti rövidpályás úszó Európa-bajnokságon. A lublini kontinensviadal előtt a tavaly 800 méteres gyorsúszásban világbajnok sportoló visszatért Európába az Egyesült Államokból, és úgy várja az Eb-t, hogy az övé a világ idei legjobb eredménye (7:29,50 perc) a fő számában.

Sárkány Zalán a lublini rövidpályás úszó Eb egyik magyar éremesélyese

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

„Az Eb-n is úgy akarok kijönni a vízből, hogy mindent kiadtam magamból. Hogy ez dobogóra, esetleg aranyra elég lesz-e, az az ellenfelektől is függ.

De ha az egyéni legjobbamat hozom, az már bizakodásra adhat okot"

– nyilatkozta a 22 éves úszó a Magyar Nemzetnek.

Sárkány Zalán az úszó Eb alatt sem kaphat pénzdíjat

A 400 vegyes mellett 400, 800 és 1500 gyorson induló Sárkány Zalán egyik legfőbb riválisa a hosszabb távokon jóbarátja, Betlehem Dávid lesz, akivel együtt készül Szokolai László irányítása alatt, amikor éppen Magyarországon edz. Egyébként viszont a magyar világbajnok az Egyesült Államokban él, ahol december közepén a záróvizsgáira készül az Indiana Egyetem sportmenedzsment és marketing szakán. Ám mivel az amerikai egyetemi bajnokságban szerepel, ezért Kós Huberthez hasonlóan neki is szabályzat tiltja a pénzdíjak felvételét – így aztán egy sikeres Eb-szereplés sem járna neki juttatással. Pedig a tavalyi vb-cím 16 ezer dollárt ért volna neki, és más esetben akár most is részesülhetne az Európa-bajnokság alatt a legjobbak között kiosztásra kerülő 220 ezer euróból.

„Amíg az egyetemi státuszom él, tehát gyakorlatilag jövő májusig, addig nem vagyok profi versenyző és nem kaphatok pénzdíjakat. Ezzel tisztában voltam, amikor aláírtam az egyetemre, tudtam, hogy ebben a négy évben lemondok a pénzről.

De az úszást egy nagyobb célért csinálom, így van lehetőségem mellette diplomát is szerezni Amerikában.

A suli nekem majdhogynem olyan fontos, mint az úszás, a tanulás miatt is választottam ezt az utat" – mondta.

Az idei év során Arizonából Indianába került Sárkány Zalán megjegyezte, új helyszínén olyan szintű, olyan intenzív edzésmunkát végez, amilyet korábban még sosem, így a magyar szurkolók is bízhatnak abban, hogy ez már a lublini Eb-n is kifizetődő lesz.