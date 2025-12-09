Az amerikaiak hétszeres olimpiai bajnok és huszonháromszoros világbajnok tornásza ősszel elárulta, milyen plasztikai beavatkozásokat végeztetett el magán a közelmúltban. A 28 éves Simone Biles egy szemhéjplasztika és egy fülcimpa-rekonstrukció mellett mellnagyobbító műtéten is átesett, most pedig egy videóban leplezte le ennek hatásait.

A hétszeres olimpiai bajnok tornász, Simone Biles a korábbinál nagyobb mellei újból beszédtémát szolgáltatnak

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Simone Biles előtte-utána felvétele a melleiről

A közösségi oldalán Biles egy rövid videóban pózolt, különböző szögekből bemutatva a műtét utáni teljes átalakulást.

A Chicago Bears NFL-játékosának, Jonathan Owensnek a párját nem is győzték dicsérni a rajongók a hozzászólások között.

Simone Biles a mellnagyobbító műtétje előtt és után

Fotó: tiktok.com/@simonebilesowens

Egy másik régebbi Biles-fénykép:

Egy másik friss Biles-fénykép:

Simone Biles új formáját a közeljövőben tornászversenyeken is meg lehet csodálni, ugyanis még nem tervezi a visszavonulását, és azt sem zárta ki, hogy a 2028-as Los Angeles-i, azaz hazai rendezésű olimpián is ott lesz.