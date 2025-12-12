Live
Tiszteletbeli edzői címet kapott az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottságától (USOPC) Snoop Dogg, hogy a rapper különleges egyéniségével támogassa az amerikai sportolókat a februári téli olimpián. Snoop Doggot azt követően kérték fel ismét, hogy párizsi szerepvállalása nagy sikert aratott.

„Nagyon örülök, hogy ott állhatok az amerikai olimpiai csapat mögött minden pillanatban és segíthetem őket. Ez a csapat a sport legjavát testesíti meg: tehetséget, szívet és lelkesedést. Ha egy kicsit több szeretetet és motivációt tudok ebbe belevinni, az már egy győzelem a számomra – nyilatkozta Snoop Dogg, aki tavalyi, párizsi debütálása után a milánói-cortinai játékokról is tudósít majd.

Snoop Dogg a téli olimpián is ott lesz
Fotó: Harry How/Getty Images North America/AFP

Snoop Dogg ismét az olimpián

Az 53 éves sztár az NBC csatorna különleges megbízottjaként járt a francia fővárosban, ahol a hírek szerint napi félmillió dollárt keresett bejelentkezéseivel – mivel rengeteg helyen feltűnt, sokan úgy vélték, ő volt az olimpia nem hivatalos kabalafigurája.

Emlékezetes megmozdulásai közé tartozott többek között az, hogy a Szajnán vitte az olimpiai lángot, táncolt az amerikaiak klasszis tornászával, Simone Bilesszal, lovas öltözékben tűnt fel a díjlovagláson, és vívó-, valamint úszóleckéket is vett, utóbbiakat nem mástól, mint Michael Phelpstől. Szereplésének köszönhetően – a tokióihoz képest – nyolcvan százalékkal nőtt a játékok nézettsége az NBC-n.

Párizsi jelenléte akkora sikert aratott, hogy az amerikai csatorna úgy döntött, a februári téli játékokon is felkéri hasonló munkára. A feladata Olaszországban is az lesz, hogy egyedülálló, humoros személyiségével színt vigyen a versenyek kommentálásába – írja az MTI.

A jövő évi téli olimpia február 6-án kezdődik és 22-ig tart.

