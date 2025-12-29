A nemek csatája 2025-ös felvonásában a női világranglista éllovasa, a négyszeres Grand Slam-győztes Arina Szabalenka férfi rivális ellen lépett pályára egy rendhagyó mérkőzésen. A fehérorosz játékos ellenfele a botrányairól is elhíresült Nick Kyrgios volt, az ausztrál pedig két szettben meg is nyerte a meccset.

Arina Szabalenka és Nick Kyrgios rendhagyó meccsét az ausztrál nyerte

Fotó: CHRISTOPHER PIKE / POOL

Rengeteg kritika érte a nemek csatáját

A mérkőzésről tudni kell, hogy nem hagyományos pályán játszották, és a szabályok is eltértek a megszokottaktól. Szabalenka térfele lényegesen kisebb volt, így neki kevesebbet kellett futnia, Kyrgiosnak pedig ügyelnie kellett, hogy ne üssön folyton outot. A játékosok ráadásul csak egyet szerválhattak, ami a hozzáértők szerint inkább az ausztrálnak kedvezett, aki végül simán meg is nyerte a furcsa meccset. A dubaji Coca-Cola Arenában rendezett mérkőzés miatt rengetegen hőbörögtek, egyesek a tenisz megcsúfolásának nevezték a látottakat.

„Szégyenletes, nevetséges, bohózatba illő”

– ilyen és ehhez hasonló megjegyzések özönlöttek a közösségi oldalakon a feldúlt rajongók részéről. A meccset közvetítő BBC-nek elnézést is kellett kérnie, mert technikai hibák léptek fel, előfordult, hogy a nézők csak a hangot és a háttérzajt hallhatták, a képet viszont nem mindig láthatták.

A mérkőzést számos híresség, köztük a legendás brazil focista, Ronaldo is a helyszínen tekintette meg

Fotó: AMR ALFIKY / POOL

Szabalenka és Kyrgios is reagált a kritikákra

A mérkőzés után Szabalenka azt mondta, jól érezte magát a pályán Kyrgiosszal, és nem érti, hogy tekinthetnek az emberek negatívan a különleges mérkőzésre. „Élvezetes meccs volt, melynek eredményeként többen nézik majd a teniszt. Nagy nevek üzentek nekem, hogy elmennek megnézni a mérkőzést” – cáfolta a kritikát a női világelső.

Nagyszerűen éreztem magam. Nagyon jól küzdöttem, ő pedig küszködött. Eléggé elfáradt.

Amikor legközelebb játszom ellene, már ismerni fogom az erősségeit és a gyengeségeit, és akkor biztosan még jobb teljesítményt fogok nyújtani” – tette hozzá a négyszeres Grand Slam-győztes klasszis.

Szabalenka nem értett egyet a kritikákkal

Fotó: CHRISTOPHER PIKE / POOL

Kyrgiost is megkérdezték a kritikákról, az ausztrál pedig a szokásos szókimondó stílusában üzent.

Minden negatívan gondolkodó ember megnézte a meccset”

– jegyezte meg a győztes, aki a Szabalenka elleni összecsapását „az év legnagyobb figyelmét kapó mérkőzésének” nevezte.