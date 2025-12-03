A 29 éves Szabó Szebasztián 21.89 másodperccel zárt az 50 méteres pillangóúszás döntőjében, a számot a svájci Noé Ponti nyerte 21.54-gyel.

Szabó Szebasztián a magyar csapat első érmét nyerte az Európa-bajnokságon

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Szabó - aki a magyar küldöttség első érmét szerezte Lublinban - pályafutása során negyedszer állhat Eb-dobogón ebben a számban: 2021-ben Kazanyban világcsúcsbeállítással diadalmaskodott, 2019-ben Glasgow-ban, majd két évvel ezelőtt Otopeniben második volt.

A BVSC sportolója a keddi középdöntőben a negyedik időt úszta, ezzel a 6-os pályára került a fináléban. A rajtot jól kapta el - ami nagyon fontos volt -, elsőnek fordult, és bár Pontit nem tudta maga mögött tartani, másodikként csapott célba.

Az elmúlt időszakban azért ott volt a fejemben, hogy mi van akkor, ha ennek az egésznek vége... Viszont a szingapúri világbajnokság nyáron és most ez az eredmény bebizonyította számomra, hogy még mindig itt a helyem. A világcsúcs ugyan már nem az enyém, de a legjobbamtól egyetlen tizedre vagyok, és lehet még javulni. Nagyon örülök a 22 másodperc alatti időnek, és még Ponti sem előzött most meg hét tizeddel"

- nyilatkozta az MTI-nek Szabó.

Eredmények:

férfi 50 m pillangó, Európa-bajnok:

Noé Ponti (Svájc) 21.54 mp

2. Szabó Szebasztián 21.89

3. Maxime Grousset (Franciaország) 21.99