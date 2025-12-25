Live
Frontálisan ütközött autójával Bardóczky Kornél, magyar férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya. A beszámolók szerint csodával határos, hogy szövetségi kapitány a saját lábán tudott kiszállni autójából.

A sportági szövetség beszámolója a magyar férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya szerda este Szadán szabályosan közlekedett az autójával a saját sávjában, amikor egy másik jármű szemből, kivédhetetlenül, frontálisan az övének ütközött.

Debrecen, 2025. szeptember 12. Marozsán Fábián (j) és Bardóczky Kornél, a magyar csapat szövetségi kapitánya a Magyarország-Ausztria Davis-kupa selejtező mérkőzés II. fordulójában Debrecenben a Főnix Arénában 2025. szeptember 12-én. MTI/Derencsényi István
Bardóczky Kornél, magyar férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya
Fotó: Derencsényi István/MTI

Kórházban a szövetségi kapitány

„A kiérkező mentők és tűzoltók szerint csodával határos, hogy a saját lábán tudott kiszállni a gépjárművéből, de így is nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett és még napokig kórházban kell maradnia” – idézi az MTI a szövetség közleményét.

A kapitány tanítványai február 7-8-án Tatabányán az amerikaiakkal találkoznak a Davis Kupa selejtezőjében.

 

