A sportági szövetség beszámolója a magyar férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya szerda este Szadán szabályosan közlekedett az autójával a saját sávjában, amikor egy másik jármű szemből, kivédhetetlenül, frontálisan az övének ütközött.

Bardóczky Kornél, magyar férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Derencsényi István/MTI

Kórházban a szövetségi kapitány

„A kiérkező mentők és tűzoltók szerint csodával határos, hogy a saját lábán tudott kiszállni a gépjárművéből, de így is nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett és még napokig kórházban kell maradnia” – idézi az MTI a szövetség közleményét.

A kapitány tanítványai február 7-8-án Tatabányán az amerikaiakkal találkoznak a Davis Kupa selejtezőjében.