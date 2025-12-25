Frontálisan ütközött autójával Bardóczky Kornél, magyar férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya. A beszámolók szerint csodával határos, hogy szövetségi kapitány a saját lábán tudott kiszállni autójából.
A sportági szövetség beszámolója a magyar férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya szerda este Szadán szabályosan közlekedett az autójával a saját sávjában, amikor egy másik jármű szemből, kivédhetetlenül, frontálisan az övének ütközött.
Kórházban a szövetségi kapitány
„A kiérkező mentők és tűzoltók szerint csodával határos, hogy a saját lábán tudott kiszállni a gépjárművéből, de így is nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett és még napokig kórházban kell maradnia” – idézi az MTI a szövetség közleményét.
A kapitány tanítványai február 7-8-án Tatabányán az amerikaiakkal találkoznak a Davis Kupa selejtezőjében.
