Több teniszező is komoly nehézségekkel küzdött az elviselhetetlen hőségben lejátszott mérkőzéseken 2025-ben, így a 2026-os szezontól 10 perces ivó/hűsítő szüneteket kapnak a teniszezők extrém hőség esetén. A tenisz világában a sanghaji Masters-tornán egymás után lettek rosszul a játékosok, komoly aggályok merültek fel a játékosok egészségével kapcsolatban.

Holger Rune a tenisz új szabyálozása szerint nem szenvedett volna ennyit Sanghajban

Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

A tenisz nagy újítása jön

A világranglista 15. helyezettje, Holger Rune indított el párbeszédet a pályán tapasztalható körülmények következtében, miután októberben, 34 fokos hőségben szenvedett a kínai tornán. Rune orvosi ellátásra is szorult Giovanni Mpetshi Perricard elleni győzelme során, miközben a páratartalom elérte a 80 százalékot is. Bár a dán teniszező 6:4, 6:4-re nyert, a mérkőzés közben láthatóan rossz állapotba került.

„Azt akarják, hogy egy játékos meghaljon a pályán?” – tette fel a kérdést a székbírónak.

A sanghaji torna során Novak Djokovics is rosszul lett, hányt a pályán, miközben a „brutális körülményekre” panaszkodott. Az ATP most új szabályozás bevezetésére készül, amelynek célja, hogy megerősítse a játékosok védelmét extrém időjárási körülmények között.

A szervezet a jövőben az úgynevezett WBGT-indexet használja majd, azaz egyszerre veszik figyelembe a hőmérsékletet, a páratartalmat, a felhőzetet, a napsugárzás szögét, valamint a szélsebességet.

Amennyiben a WBGT, a nedves gömbhőmérsékleti index eléri vagy meghaladja a 30,1 fokot, a játékosok 10 perces szünetet kérhetnek mérkőzés közben. Ez idő alatt ihatnak, ruhát cserélhetnek, sőt akár le is zuhanyozhatnak. Ha az érték eléri a 32,2 Celsius-fokot, a mérkőzést felfüggesztik.

„Az ATP igazgatótanácsa jóváhagyta egy új hőségszabály bevezetését, amely a 2026-os szezontól lép életbe. Ez összhangba hozza az ATP gyakorlatát a WTA-éval, és megerősíti a játékosok védelmét extrém körülmények között. Az új szabály strukturált, orvosilag megalapozott megközelítést kínál az extrém hőség kezelésére, azzal a céllal, hogy megóvja a játékosok egészségét, miközben javítja a körülményeket a nézők, a játékvezetők, a labdaszedők és a torna személyzete számára is” – írja az ATP közleménye.