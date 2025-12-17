Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Videó

Egymás haját tépték a képviselők – elszabadult a pokol a parlamentben

Link másolása
Vágólapra másolva!
Minden idők egyik legjobb ökölvívója bejelentette visszavonulását. A több súlycsoportban is világbajnoki címet szerzett Terence Crawford úgy érzi, már semmit nem kell bizonyítania, így joggal akaszthatja szögre a bokszkesztyűit.

Terence Crawford legutóbb Canelo Alvarez ellen lépett ringbe a vitathatatlan szuper középsúlyú címért, amelyet egy 12 menetes pokoli csata után el is vett a mexikói ökölvívótól. Könnyen lehet, hogy Crawford rajongói többé már nem láthatják kedvencüket a szorítóban, ugyanis az amerikai bokszlegenda bejelentette visszavonulását.

Terence Crawford Canelo Alvarezt is legyőzte
Terence Crawford Canelo Alvarezt is legyőzte
Fotó: SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Terence Crawford visszavonult

A több súlycsoportban is világbajnoki címet szerző, veretlen bokszoló a közösségi médiában tett meglepő bejelentést, miszerint végleg búcsút int kedvenc sportágának.

Úgy sétálok el, mint egy nagyszerű bokszoló, akinek már nincs mit bizonyítania” 

– közölte a 38 éves sztár, aki profi karrierje során 42 győzelmet ért el – 31-szer kiütéssel –, vereséget pedig egyszer sem szenvedett.

Minden lélegzetvételemet odaadtam ennek a sportnak. Minden heget. Minden diadalt. A szívem minden egyes darabját. Megbékéltem azzal, ami ezután jön. Most jött el az idő. 

Nem azért lépek vissza a versenyzéstől, mert végeztem a harccal, hanem mert megnyertem egy másfajta csatát. Azt, amikor a saját feltételeid szerint sétálsz el. Ez nem búcsú. Csak egy küzdelem vége, és egy másik kezdete” – mondta Crawford a YouTube-on közzétett videójában.

A 38 éves klasszis 42-0-s mérleggel, veretlenül vonulhat vissza, a kiváló ökölvívó kétségtelenül minden idők legnagyobbjai közé sorolható. Crawford öt különböző súlycsoporban lett világbajnok, vitathatatlan bajnoki címet pedig három alkalommal szerzett.

Kapcsolódó cikkek

Brutális kiütés vetett véget a történelmi bokszmeccsnek
Conor McGregor bokszolni tanította Mike Tysont, az ikon reakcióját mindenkinek látnia kell – videó
A világ legjobb bokszolója szerint megölhetik a botrányhős YouTube-sztárt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!