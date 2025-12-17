Terence Crawford legutóbb Canelo Alvarez ellen lépett ringbe a vitathatatlan szuper középsúlyú címért, amelyet egy 12 menetes pokoli csata után el is vett a mexikói ökölvívótól. Könnyen lehet, hogy Crawford rajongói többé már nem láthatják kedvencüket a szorítóban, ugyanis az amerikai bokszlegenda bejelentette visszavonulását.
Terence Crawford visszavonult
A több súlycsoportban is világbajnoki címet szerző, veretlen bokszoló a közösségi médiában tett meglepő bejelentést, miszerint végleg búcsút int kedvenc sportágának.
Úgy sétálok el, mint egy nagyszerű bokszoló, akinek már nincs mit bizonyítania”
– közölte a 38 éves sztár, aki profi karrierje során 42 győzelmet ért el – 31-szer kiütéssel –, vereséget pedig egyszer sem szenvedett.
Minden lélegzetvételemet odaadtam ennek a sportnak. Minden heget. Minden diadalt. A szívem minden egyes darabját. Megbékéltem azzal, ami ezután jön. Most jött el az idő.
Nem azért lépek vissza a versenyzéstől, mert végeztem a harccal, hanem mert megnyertem egy másfajta csatát. Azt, amikor a saját feltételeid szerint sétálsz el. Ez nem búcsú. Csak egy küzdelem vége, és egy másik kezdete” – mondta Crawford a YouTube-on közzétett videójában.
A 38 éves klasszis 42-0-s mérleggel, veretlenül vonulhat vissza, a kiváló ökölvívó kétségtelenül minden idők legnagyobbjai közé sorolható. Crawford öt különböző súlycsoporban lett világbajnok, vitathatatlan bajnoki címet pedig három alkalommal szerzett.
