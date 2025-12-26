A UFC Hírességek Csarnokának tagja, Don Frye nemrég széles körű aggodalmat keltett, miután az interneten felröppentek a hírek a kórházba kerüléséről. A rajongók aggódtak, amikor a hírek szerint a 60 éves férfit egészségügyi problémák miatt be kellett vinni, méghozzá olyan gondokkal, amelyekkel Frye korábban is küszködött, azaz légzési és szívproblémákkal.
A UFC és a Pride legendája kórházba került
2016-ban „A Ragadozót” légzési problémákkal kezelték, és gyógyszert írtak fel, ami segített a felépülésében. Úgy tűnik azonban, hogy ez csak átmeneti javulást hozott. Legújabb YouTube-videójában, barátjával és korábbi riválisával, Gary Goodridge-dzsel együtt, „A Ragadozó” közvetlenül a kórházi ágyából mesélt a helyzetről, és beszámolt a megpróbáltatásokról. „A lányom” – mondta a UFC és a PRIDE Fighting Championships legendája, amikor arról kérdezték, ki miatt került be a kórházba. „Gary Goodridge ellenem fordult, elárult, a hátam mögött [és] felhívta a főnököt [a lányát]. A főnök odajött, bedobott a teherautóba, és néhány napig itt ragadtunk [a kórházban]. És ismét pitvarfibrillációm volt.” – mondta némi ironizálás közepette Frye.
A pitvarfibrilláció (pitvarremegés) a leggyakoribb szívritmuszavar, melyben a szív felső kamrái (pitvarok) kaotikusan, szabálytalanul remegnek ahelyett, hogy ritmusosan húzódnának össze, ami miatt a szívverés gyors, rendszertelen és ritmustalan lesz, csökkentve a szív hatékonyságát és növelve a vérrögképződés és stroke kockázatát. Frye elmagyarázta, hogy mióta tart nála a hanyatlás. „És aztán… az elmúlt pár évben sz*rnak éreztem magam, de az elmúlt három-négy hónapban tényleg rosszabbul lettem, nagyon egyenletesen, nagyon gyorsan.”
Goodridge és Frye hetekkel korábban telefonon beszéltek, és Frye leírta állapotának a romlását. Annak ellenére, hogy Goodridge azonnali orvosi ellátásra buzdította, Frye eleinte elutasította a kórházi kezelést. „Látható volt, amikor te [Goodridge] átjöttél, még ki sem tudtam menni megetetni a lovakat – tudtad, hogy valami baj van” – mondta, mielőtt nevetni kezdett.
Ettől függetlenül elmagyarázta, hogy most már sokkal jobban érzi magát. „Nos, még mindig fáradtnak érzem magam” – tette hozzá Frye a YouTube-videójában. „Kaptam pár új gyógyszert, szóval jobban érzem magam… Lélegzem. Amikor ideértem, 96%-os volt az oxigénbevitelem és a keringésem... Most érzem, ahogy a gyógyszerek hatnak” – tette hozzá.
A legendás Don Frye-t a szükséges kezelés és számos gyógyszer felírása után kiengedték végül a kórházból.