Az ünnepek alatt sem állt meg az élet, az MMA világát most éppen egy UFC-vel kapcsolatos per sokkolta. Dana White-ot, a UFC elnökét és Tracy Longot, a UFC jogi vezetőjét a szövetségi bíróság eskü alatti vallomásra kötelezte egy trösztellenes perben. A Cirkunov kontra Zuffa per egy csoportos kereset, amelyet egy csapat bunyós indított, azzal vádolva a UFC-t, hogy monopolhelyzetet gyakorol, miközben nevetségesen korlátozó szerződéseket irat alá, amelyek alacsonyan tartják a fizetéseket is. Ráadásul mind Dana White-ot, mind Tracy Longot azzal vádolják, hogy megsemmisítettek vagy elrejtettek lényeges bizonyítékokat, beleértve telefonnaplókat és csevegéseket (üzenetváltásokat).

A UFC elnöke, Dana White (bal oldalon)

Fotó: SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A UFC vezetője nehéz idők elé nézhet

A Richard Boulware bíró által elrendelt bizonyítékmegszüntetési meghallgatáson megvizsgálják az állítólagos információhiányokat, valamint azt, hogy történt-e bármilyen bizonyíték megsemmisítés a White által szolgáltatott adatok kapcsán. Az üggyel kapcsolatban a promóciónak át kell adnia a harcosok fizetési és szerződéses adatait, valamint White mobiltelefon-adatait, beleértve az érintett sportolókkal folytatott csevegéseket is. A keresetet eredetileg idén május 23-án nyújtotta be a nevadai amerikai kerületi bíróságon Mihail „Misha” Cirkunov, volt UFC-harcos. A fő felperes egy olyan harcosokból álló csoportot képviselt, akik 2017. július 1-jétől küzdöttek.

Ők azt állították, hogy a UFC monopolhelyzetet teremtett a kizárásos gyakorlatokkal és a harcosok lehetőségeinek korlátozásával a rivális promóciók kapcsán. White-nak és a UFC promóciójának tanúskodnia kell az állítólagos állításokról, és egyes jelentések szerint, ha a szervezetről kiderül, hogy bizonyítékokat titkolt el, az potenciálisan dollár milliárdokba kerülhet nekik. Márpedig egy ekkora büntetést még a UFC sem tudna mindenféle gond nélkül kifizetni, tekintve, hogy a cég értékét jelenleg 11-12 milliárd dollárra taksálják.