Történelmi UFC-meccs szörnyű sérüléssel, még a kommentátor is elborzadt – videó

A UFC 323 fő mérkőzés előtti meccsén akaszkodott össze a légsúlyú bajnok Alexandre Pantoja (30-6) az elsőszámú kihívójával, Joshua Van-nel (16-2). A meccs írd és mondd, mindössze 26 másodperc alatt ért véget, mert Pantoja úgy került a földre, hogy a karját kinyújtva próbálta csillapítani az esést, azonban, mint később kiderült, ekkor a harcos a UFC tisztviselői szerint vállficamot szenvedett.

A UFC ketrecében bármi megtörténhet

A UFC sokat látott kommentátora is oda volt

A borzasztó jelenetsort a UFC többször is visszajátszotta, és Joe Rogant, az egyik legismertebb kommentátort és ring riportert talán még sosem hallhatták ennyire szörnyülködni. „Jézus Mária! Ezt még nézni is fáj" – mondta. Ezzel Van lett az új légsúlyú bajnoka a UFC-nek, amivel történelmet írt, egyrészt ő lett a második legfiatalabb bajnoka a UFC-nek (az első Jon Jones), másrészt ő lett az első férfi ázsiai bajnoka is a szervezetnek.