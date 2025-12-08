Live
Sport

Történelmi UFC-meccs szörnyű sérüléssel, még a kommentátor is elborzadt – videó

Origo
44 perce
UFC
Egészen elképesztő hétvégén vagyunk túl, nemcsak a Forma-1 miatt. A UFC 323-as gáláján a fő mérkőzés mellett is bőven volt miről beszélni, például a légsúlyú bajnok brutális sérüléséről.

A UFC 323 fő mérkőzés előtti meccsén akaszkodott össze a légsúlyú bajnok Alexandre Pantoja (30-6) az elsőszámú kihívójával, Joshua Van-nel (16-2). A meccs írd és mondd, mindössze 26 másodperc alatt ért véget, mert Pantoja úgy került a földre, hogy a karját kinyújtva próbálta csillapítani az esést, azonban, mint később kiderült, ekkor a harcos a UFC tisztviselői szerint vállficamot szenvedett.

A UFC ketrecében bármi megtörténhet
A UFC ketrecében bármi megtörténhet
Fotó: IAN MAULE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A UFC sokat látott kommentátora is oda volt

A borzasztó jelenetsort a UFC többször is visszajátszotta, és Joe Rogant, az egyik legismertebb kommentátort és ring riportert talán még sosem hallhatták ennyire szörnyülködni. „Jézus Mária! Ezt még nézni is fáj" – mondta. Ezzel Van lett az új légsúlyú bajnoka a UFC-nek, amivel történelmet írt, egyrészt ő lett a második legfiatalabb bajnoka a UFC-nek (az első Jon Jones), másrészt ő lett az első férfi ázsiai bajnoka is a szervezetnek.

 

