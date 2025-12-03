A második versenynap a rövidpályás „specialitás", a 100 méter vegyes előfutamaival kezdődött, azonban a novemberi úszó országos bajnokságon öt aranyat gyűjtő Zombori Gábornak, illetve Sebestyén Dalmának sem sikerült a továbbjutás.

Pádár Nikolett a rövidpályás úszó-Európa-bajnokságon

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Folytatódott az úszó-Eb, lehet reménykedni

Előbbi 53.26 másodperccel, 13 századdal maradt le a középdöntőről és lett a 18., utóbbi pedig 1:01.05 perccel a 23. helyen fejezte be a versenyt. Zombori a vegyes zónában elmondta, a pillangót „kicsit átaludta" sajnos, véleménye szerint itt vesztett annyi időt, amivel kellett volna a továbbjutáshoz.

Férfi 200 méter gyorson az előzetes nevezési lista alapján Németh Nándornak volt némi esélye a középdöntőbe jutni, 1:43.71 perces idejével azonban a 21. helyet szerezte meg, amivel második számú tartalék - mivel egy nemzetből csak ketten juthatnak tovább.

Hosszú ideje nem úsztam reggel ilyen jó kétszázas időt, a végén még a hajrá is kiválóan sikerült. Jó lett volna még egyet úszni azért este

– nyilatkozta Németh az MTI-nek, aki hozzátette, két évvel ezelőtt Otopeniben 1:42-es idővel hatodik lett, ennél már jóval előrébb járnak most a rövidpályás specialisták. Holló Balázs - akinek a 400 méter vegyes a fő száma - egyéni csúcsbeállítással, 1:43.95-tel a 29. pozícióban végzett.

A nőknél ebben a számban négy magyar is indult, végül nem borult a papírforma, Ábrahám Minna az első (1:53.51), Pádár Nikolett a második (1:54.18) idővel bejutott a középdöntőbe. Utóbbitól mindössze 11 századdal maradt el az egyéni csúcsot (1:54.29) úszó Ugrai Panna, aki a negyedik volt a rangsorban, de a szabályok értelmében nem folytathatta, míg a válogatott újonca, Zsebők Laura 1:58.17-tel a 27. helyen zárt.

„Nagyon jól sikerült ez az úszás, teljesen elégedett vagyok, ezúttal én lettem a harmadik magyar, tavaly a belgrádi Európa-bajnokságon meg fordítva volt. Egyáltalán nem sajnálom, mivel ebben a számban minden egyes versennyel a 4x200-as váltóra készülök a következő olimpiára, hiszen az a legnagyobb esélyünk" - mondta az MTI-nek Ugrai Panna. Pádár Nikolett hozzátette, így, hogy egy futamba kerültek mindhárman, igazi versenyhelyzet alakult ki, ami talán a legjobb és legigazságosabb.

A 4x50 méteres mixed vegyes váltók küzdelmeiben a Jászó Ádám, Fángli Henrietta, Szabó Szebasztián, Senánszky Petra összetételű magyar csapat 1:38.86 perces, országos csúccsal a negyedik helyen került a fináléba. A korábbi rekordot (1:39.86) még a 2013-as herningi Eb-n úszta a Cseh László, Gyurta Dániel, Hosszú Katinka, Verrasztó Evelyn alkotta kvartett.