Női 200 méter vegyesen a nevezési idők alapján Sebestyén Dalmának volt minimális esélye a rövidpályás úszó-Eb-n a középdöntőbe jutni, ami végül összejött neki, 2:11.39 perces ideje a 18. volt a rangsorban, de a nemzetekre vonatkozó létszámkorlátozás miatt így is befért az esti 16 fős programba. Szabó-Feltóthy Eszter 2:11.89-cel a 23., a válogatott újonca, Zsebők Laura pedig 2:13.81-gyel a 27. helyen végzett.
Ugyanebben a számban a férfiaknál a novemberi országos bajnokságon öt aranyérmet szerző Zombori Gábor - akit a nyolcadik idővel neveztek - 1:55.84 perces teljesítménnyel a 11. helyen jutott tovább a középdöntőbe.
„Meglátjuk, mire leszek képes este, mert azért már ezt a délelőtti úszást is meg kellett nyomni. Ugyanakkor ezt kell folyamatosan gyakorolni, hogy az előfutamban és a középdöntőben is jól kell teljesíteni. A nevezési időm alapján jó lenne becsúsznom valahogy a döntőbe” — mondta az MTI-nek Zombori.
A magyar úszó öt órát aludt, mégis remekelt
Férfi 800 méter gyorson Betlehem Dávid visszalépését követően Sárkány Zalán egyedül képviselte a magyar színeket. A szám regnáló világbajnoka, aki tavaly a Duna Arénában diadalmaskodott, azonos futamban úszott a szám címvédőjével és világcsúcstartójával, az ír Daniel Wiffennel aki a csütörtöki 1500-as fináléban az utolsó százon lehajrázva megelőzte őt.
A két klasszis már az előfutamban remek csatát vívott egymással, ezúttal Sárkány volt a jobb, és 7:33.85 perccel nyerte a futamot, ami összesítésben a harmadik időt jelentette. A második előfutamban a német Jonas Liebmann junior világrekordot (7:30.94) úszott.
„Aki kitalálta, hogy az ezerötszázas döntő után másnap nyolcszázon kell indulni, azzal én szívesen leúszhatnám ezt, kegyetlen dolog. Ahhoz képest nem volt rossz, hogy öt órát aludtam, a célom a futamgyőzelem volt alapvetően, láttam, hogy Wiffen a végét azért visszafogta, én kevésbé” — mondta az MTI-nek Sárkány, aki a szombati fináléval kapcsolatban megjegyezte, szerinte a döntőben közel lesznek majd az ír 7:20.46 perces világcsúcsához.
Betlehem Dáviddal kapcsolatban kiemelte, sajnos nem találkoztak a csütörtöki döntőt követően:
Nagyon sajnálom, ami vele történt, de csütörtökön egy csodálatos időt hozott, és egy egészen hihetetlen úszóról van szó.
Ábrahám és Senánszky is továbbjutott
Női 100 méter gyorson négy magyar lépett rajtkőre. Ábrahám Minna több mint egy másodpercet javított eddigi legjobbján (53.61), 52.43 másodperces idejével összesítésben az ötödik helyen került tovább, és Senánszky Petra is jelentőset lépett előre legjobbjához (53.57) képest, 52.94-gyel a 12. idővel kvalifikált a középdöntőbe.
Ugrai Panna 53.35-tel a 17., Pádár Nikolett 53.41-gyel a 19. helyen végzett.
„Nem tudom honnan jött ez az energia, hiszen nem sokat aludtam, ehhez képest kipihentnek érzem magam testileg és lelkileg is, most pedig nagyon meg kellett nyomni, így hogy négyen voltunk” — nyilatkozta a csütörtökön 200 méter gyorson, és a 4x50 méteres mixed gyorsváltó tagjaként is ezüstérmes Ábrahám Minna. A váltóban ugyancsak szerepelt Senánszky Petra megjegyezte, Minna adja a csapat energiáját, amelyből ő is tudott egy kicsit meríteni a délelőtti úszásra.
A férfiaknál ebben a számban Németh Nándor és Jászó Ádám továbbjutása sem forgott veszélyben: előbbi 46.59 másodperccel a 8., utóbbi 46.86-tal a 15. helyen került a középdöntőbe.
