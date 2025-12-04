A szerdai előfutamban az Egyesült Államokban úszó Sárkány Zalán - aki tavaly 800-on világbajnok volt a Duna Arénában - a legjobb (14:23.95), míg Betlehem a negyedik idővel (14:28.08) zárt. Mindketten 14:20 percen belüli teljesítményt vártak maguktól a fináléban, ez bőven az országos csúcson (14:23.27) belüli eredményt jelentett volna, ezt novemberben Betlehem úszta Debrecenben, akkor világranglista-vezető időnek számított.
A döntő a magyarok mellett hemzsegett a sztároktól, ott volt a mezőnyben a címvédő, nagymedencében 800-on olimpiai bajnok ír Daniel Wiffen, a szám korábbi világ- és Európa-bajnoka, a nyíltvízben Tokióban aranyérmes, világcsúcstartó német Florian Wellbrock és a junior világrekordot tartó török Kuzey Tuncelli is.
Ahogyan arra számítani lehetett, a rajt után Sárkány rögtön az élre állt és megpróbálta „megrántani” a mezőnyt, a mellette úszó Wiffen azonban tapadt rá, de Wellbrock és Betlehem lemaradása sem volt jelentős a táv egyharmadához érkezve.
Ezer méternél Sárkány közel kétmásodperces előnyre tett szert ír riválisával szemben, ekkor már biztosnak tűnt, hogy az említett négyesből kerül ki a három dobogós.
Kétszáz méterrel a vége előtt Sárkány Zalán másfél másodperccel vezetett, Wiffen azonban óriási hajrába kezdett és az utolsó előtti fordulónál megelőzte a magyart, akinek nem volt erre válasza, és végül ezüstérmesként zárt.
A 22 éves magyar úszó 14:15.51 perces idővel ért célba, ezzel az ezúttal negyedik helyen záró Betlehem Dávid 14:23.27 perces országos rekordját átadta a múltnak. Betlehem nem sokkal csúszott le a bronzról, és ő is korábbi rekordján belül, 4:19.65-tel zárt.
Újabb magyar ezüstérmek az úszó-Eb-n
Ez volt a magyar csapat második dobogós helyezése a lengyelországi kontinensviadalon, szerdán Szabó Szebasztián ugyancsak ezüstérmes volt 50 méter pillangón.
„Nemrég volt egy egész hetes versenyem, szerintem ha az nincs, és kizárólag az Európa-bajnokságra készülök, akkor talán meglehetett volna. Tavaly a világbajnokság előtt is így volt, ahhoz képest most egy óriási időt tudtam úszni, így egyáltalán nem vagyok elégedetlen. Nyilván jobban örültem volna, ha a végét kibírom, talán a győzelmi ösztön erősebb lehetett volna, de nyolcszázon figyelni fogok arra, hogy ez ne történjen meg” — nyilatkozta az MTI-nek Sárkány, aki megjegyezte, az időeredmény miatt ez mindenképpen karrierje egyik legjobb élménye marad.
"Wiffen ennek a számnak már most a legendája, tudtam, hogy számolnom kell vele a végén, ezért is vettem végig az ő irányába a levegőt. Nem panaszkodom, nyolcszázon a lehető legjobbat ki fogom hozni magamból" - jegyezte meg az Indiana Egyetem kiválósága.
Ábrahám Minna is második lett
A nap folyamán, később aztán összejött a harmadik dobogós hely is Magyarország számára, miután Ábrahám Minna ezüstérmet nyert, Pádár Nikolett pedig ötödik lett 200 méteres gyorsúszásban.
Ábrahám a harmadik (1:53.51), Pádár a hatodik idővel (1:53.81) várta a finálét, amelyet előbbi erősen kezdett, a táv felnél harmadikként tempózott, tapadva az első kettőre. A holland Marrit Steenbergen ekkor begyújtotta a rakétákat és látszott, hogy már nem lehet befogni, Ábrahám azonban óriási hajrával másodikként csapott célba, egyéni csúcsát (1:53.15) jelentősen túlszárnyalva, 1:51.47-es idővel.
Nem sokkal maradt el Hosszú Katinka 2014-es magyar rekordjától (1:51.18).
A szám másik magyarja, Pádár Nikolett 1:53.27-tel ötödik lett, Steenbergen pedig 1:50.33-as Európa-csúccsal győzött.
Az Egyesült Államokban készülő Ábrahám pályafutása első egyéni érmét szerezte felnőtt világversenyen.
Eredmények:
Férfi 1500 m gyors, Európa-bajnok:
Daniel Wiffen (Írország) 14:13.96 perc
2. Sárkány Zalán 14:15.51
3. Florian Wellbrock (Németország) 14:19.26
4. Betlehem Dávid 14:19.65
Női 200 m gyors, Európa-bajnok:
Marrit Steenbergen (Hollandia) 1:50.33 perc
2. Ábrahám Minna 1:51.47
3. Freya Colbert (Nagy-Britannia) 1:51.94
...5. Pádár Nikolett 1:53.27
