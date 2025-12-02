Az Egyesült Államokban készülő 22 éves magyar úszó a délelőtti előfutamból 3:38.07 perces egyéni csúccsal a negyedik helyen jutott be a döntőbe. A fináléban a mezőny szinte együtt érkezett a táv feléhez, Sárkány a hetedik helyen fordult rá a második 200 méterre, végül a hatodik helyen csapott célba 3:38.03 perccel, négy századot javítva egyéni csúcsán.

Sárkány Zalán hatodik lett 400 gyorson az úszó-Eb-n

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

„Azt gondoltam, hogy ennél lassabb lesz az iram, persze az eleje és a közepe még így is nagyon fájt. Ugyanakkor a végén sikerült ugyanazt a tempót tartanom, mint reggel, ez egy nagyon jó jel, amely azt mutatja, hogy megvan a megfelelő állóképességem a többi számhoz. Az időnek nem annyira örülök, de legalább van miből tovább faragni, összességében viszont elégedett vagyok, ez egy jó úszás volt” – nyilatkozta az MTI-nek Sárkány. A számot a brit Jack McMillan nyerte 3:36.33 perccel, megelőzve Wiffent és Märtenst is.

Két magyar úszó a női 400 döntőjében

A női 400 méteres gyorsúszás fináléjában Ábrahám Minna az ötödik, Pádár Nikolett a nyolcadik helyen végzett. Ábrahám 4:01.69 perces idővel hatalmas egyéni csúcsot úszott.

„Próbáltam összerakni a saját versenyemet, a táv második fele szerintem kifejezetten jól sikerült. Az eleje viszont egy kicsit lassú volt, van még hova fejlődni ebben a számban” – mondta az MTI-nek. Pádár 4:08.62-vel zárt, és a vegyes zónában elmondta, előzetesen nem számított arra, hogy úsznia kell ebben a döntőben, ezért nem szomorkodik az eredmény miatt. A számot a német Isabel Gose nyerte 3:54.33-mal.

Országos csúccsal hatodik a női 4x50 gyorsváltó

A Senánszky Petra, Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Ábrahám Minna összeállítású magyar női 4x50 méteres gyorsváltó országos csúccsal, 1:36.49 perces idővel a hatodik helyen végzett. A négyes már a délelőtti előfutamban is minden idők legjobb magyar eredményét úszta 1:36.90-nel, akkor még Pádár helyén Komoróczy Lora szerepelt, a fináléban pedig több mint négy tizedmásodpercet faragott a délelőtti idején.

Ábrahám Minna szerint mindent kiadtak magukból, jó úszás volt, és az érem sem volt annyira messze. Senánszky Petra elárulta, az előfutamban rosszul nyúlt a falra, amitől megfájdult a könyöke, de ezzel együtt is sikerült összehozniuk az országos csúcsot, ami miatt rendkívül boldog. A döntőt Hollandia nyerte 1:33.85-tel.