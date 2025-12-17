Az ötszörös kick-box-világbajnok, ökölvívásban Európa-bajnoki bronzérmes Veres Roland november 22-én ugyancsak a floridai nagyvárosban mutatkozott be a profik között, és debütálása remekül sikerült, ugyanis rögtön az első menetben, egy perc alatt kiütötte az amerikai John Taylort. Veres produkciója annyira megtetszett a januári gála meccsszervezőjének, hogy máris megállapodott vele a folytatásról – számolt be róla az MTI.

Veres Roland (balra) a kick-box mellett az ökölvívásban is rendkívül tehetséges

Fotó: FILIP STEVANOVIC / ANADOLU

Megvan Veres Roland következő ellenfele

A 26 éves Veres a szintén amerikai Bacillo Monterrosóval (1 győzelem, 15 vereség) csap majd össze az ikonikus Hard Rock Hotelben, ahol a gála második mérkőzését vívja.

„Az első mérkőzésem után kaptam másfél hét pihenőt, majd utána folytattuk is a felkészülést. Szerintem nem rövid ez az időszak a következő párharcig, mert

igazából én nem egy meccsre készülök, hanem arra, ha ott leszek a profi világbajnoki címmeccs kapujában, akkor megugorjam azt az akadályt.

Ehhez az kell, hogy sokat fejlődjek és képezzem magam. A legmagasabb szintre szeretnék eljutni, és ehhez erre van szükség” – idézte menedzsmentje közleménye Veres Rolandot.

