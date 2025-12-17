Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
NYT

Jön az elképzelhetetlen: Trump és Zelenszkij megállapodása után sokkban Európa

Háború

Zelenszkijnek annyi, kihirdethetik Oroszország győzelmét

Link másolása
Vágólapra másolva!
Alig egy hónappal első sikerét követően, január 4-én Miamiban vívja második profi ökölvívó-mérkőzését Veres Roland.

Az ötszörös kick-box-világbajnok, ökölvívásban Európa-bajnoki bronzérmes Veres Roland november 22-én ugyancsak a floridai nagyvárosban mutatkozott be a profik között, és debütálása remekül sikerült, ugyanis rögtön az első menetben, egy perc alatt kiütötte az amerikai John Taylort. Veres produkciója annyira megtetszett a januári gála meccsszervezőjének, hogy máris megállapodott vele a folytatásról – számolt be róla az MTI.

Veres Roland (balra) a kick-box mellett az ökölvívásban is rendkívül tehetséges
Veres Roland (balra) a kick-box mellett az ökölvívásban is rendkívül tehetséges
Fotó: FILIP STEVANOVIC / ANADOLU

Megvan Veres Roland következő ellenfele

A 26 éves Veres a szintén amerikai Bacillo Monterrosóval (1 győzelem, 15 vereség) csap majd össze az ikonikus Hard Rock Hotelben, ahol a gála második mérkőzését vívja.

„Az első mérkőzésem után kaptam másfél hét pihenőt, majd utána folytattuk is a felkészülést. Szerintem nem rövid ez az időszak a következő párharcig, mert 

igazából én nem egy meccsre készülök, hanem arra, ha ott leszek a profi világbajnoki címmeccs kapujában, akkor megugorjam azt az akadályt. 

Ehhez az kell, hogy sokat fejlődjek és képezzem magam. A legmagasabb szintre szeretnék eljutni, és ehhez erre van szükség” – idézte menedzsmentje közleménye Veres Rolandot.

Kapcsolódó cikkek

Sokkoló bejelentést tett a világ legjobb bokszolója
Joshua egy szál alsónadrágban hergeli a világszenzációra készülő Jake Pault – fotó
Brutális kiütés vetett véget a történelmi bokszmeccsnek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!