Veres Roland olyan lehetőséget kapott Floridában, amilyen magyar bunyósnak ritkán adatik meg: az Egyesült Államokban, a profi ökölvívás ottani legjobbjai között kezdhette meg a karrierjét.

Veres Roland mint mindig, most is elképesztő céltudatosan készül a következő meccsére

Fotó: MKBSZ Sajtó

Az augusztusi Világjátékok-aranyat még kick-boxosként szerezte, novemberben viszont belevágott az újabb kihívásba. Az 500 fő befogadására alkalmas Undisputed Performance Centerben Veres első menetes KO-val debütált az amerikai John Taylor ellen. A közönséget látványos bevonulással is kiszolgálta: piros magyar huszármentében lépett a ringbe, alatta piros-fehér-zöld boksznadrágot viselt.

Olyan volt Veres Roland bevonulása, mint egy világbajnoké

„Mentorom, a profi világbajnok Jorge Linares mondta a meccs előtt, hogy kettős feladatom van: amellett, hogy a legjobb bunyót hozom, a legnagyobb show-t is nyújtanom kell. Volt egy komoly koreográfia: hat táncos salsa-show-t adott elő, majd hangszerkísérettel, úgymond, királyi bevonulást csináltunk. Négy hetet készültünk arra, hogyan nézzen ki minden. Jó visszajelzés volt, hogy a közvetítés szakkommentátora azt mondta: olyan volt a bevonulás, mint egy világbajnoké — és utána a teljesítményem is hozta ezt a színvonalat” – mesélte Veres.

Később kiderült, hogy a körítésnek is szerepe volt abban, hogy második meccsén szintet léphet.

Menedzserem a mérkőzés előtti napon találkozott a januári, Hard Rock Hotel-beli gála főszervezőjével, aki először azt mondta, nem tud betenni a programba. A debütálás után viszont jött a hír: látta a meccsemet, és szívesen lát a gálán. Linares is mondta, hogy minél nagyobb show-t csinálok és minél nagyobb győzelmeket aratok, annál nagyobb lesz az érdeklődés irántam — Amerikában ez így működik.

„Ugyanez a cél január 4-én is. Négyhetes felkészülésben vagyunk, szerintem ez elég lesz, és minden jól fog sikerülni. Ráadásul már egy mérkőzéssel tapasztaltabb vagyok, és egyre jobban értem, hogyan működik a profi világ.”

Elton John és Jennifer Lopez után eljött Veres Roland ideje

A 26 éves bokszoló következő fellépése a tervek szerint egy jóval nagyobb volumenű gálán valósul meg: a helyszín az ötezer fős Hard Rock komplexum, ahol bokszgálák mellett világsztárok is felléptek már — többek között Elton John, Jennifer Lopez vagy a Guns N’ Roses. A tervezett ellenfél a Kaliforniából érkező, 36 éves Bacillo Monterreso, aki 17 profi mérkőzéssel rendelkezik.