Immár a berobbanás a célja az Egyesült Államokban profi karrierbe kezdett Veres Rolandnak. A kick-box világbajnokból lett amatőr ökölvívó Eb-bronzérmes első meccsén a bíró már az első menetben rászámolt ellenfelére. A magyar sportoló a találkozó után, még a ringben kijelentette: világbajnok akar lenni. Az úton a következő lépés Miamiben következhet: Veres Roland január 4-én ötezer néző előtt bokszolhat.

Veres Roland olyan lehetőséget kapott Floridában, amilyen magyar bunyósnak ritkán adatik meg: az Egyesült Államokban, a profi ökölvívás ottani legjobbjai között kezdhette meg a karrierjét.

Veres Roland mint mindig, most is elképesztő céltudatosan készül a következő meccsére Fotó: MKBSZ Sajtó
Az augusztusi Világjátékok-aranyat még kick-boxosként szerezte, novemberben viszont belevágott az újabb kihívásba. Az 500 fő befogadására alkalmas Undisputed Performance Centerben Veres első menetes KO-val debütált az amerikai John Taylor ellen. A közönséget látványos bevonulással is kiszolgálta: piros magyar huszármentében lépett a ringbe, alatta piros-fehér-zöld boksznadrágot viselt.

Olyan volt Veres Roland bevonulása, mint egy világbajnoké

„Mentorom, a profi világbajnok Jorge Linares mondta a meccs előtt, hogy kettős feladatom van: amellett, hogy a legjobb bunyót hozom, a legnagyobb show-t is nyújtanom kell. Volt egy komoly koreográfia: hat táncos salsa-show-t adott elő, majd hangszerkísérettel, úgymond, királyi bevonulást csináltunk. Négy hetet készültünk arra, hogyan nézzen ki minden. Jó visszajelzés volt, hogy a közvetítés szakkommentátora azt mondta: olyan volt a bevonulás, mint egy világbajnoké — és utána a teljesítményem is hozta ezt a színvonalat” – mesélte Veres.

Később kiderült, hogy a körítésnek is szerepe volt abban, hogy második meccsén szintet léphet.

Menedzserem a mérkőzés előtti napon találkozott a januári, Hard Rock Hotel-beli gála főszervezőjével, aki először azt mondta, nem tud betenni a programba. A debütálás után viszont jött a hír: látta a meccsemet, és szívesen lát a gálán. Linares is mondta, hogy minél nagyobb show-t csinálok és minél nagyobb győzelmeket aratok, annál nagyobb lesz az érdeklődés irántam — Amerikában ez így működik.

„Ugyanez a cél január 4-én is. Négyhetes felkészülésben vagyunk, szerintem ez elég lesz, és minden jól fog sikerülni. Ráadásul már egy mérkőzéssel tapasztaltabb vagyok, és egyre jobban értem, hogyan működik a profi világ.”

Elton John és Jennifer Lopez után eljött Veres Roland ideje

A 26 éves bokszoló következő fellépése a tervek szerint egy jóval nagyobb volumenű gálán valósul meg: a helyszín az ötezer fős Hard Rock komplexum, ahol bokszgálák mellett világsztárok is felléptek már — többek között Elton John, Jennifer Lopez vagy a Guns N’ Roses. A tervezett ellenfél a Kaliforniából érkező, 36 éves Bacillo Monterreso, aki 17 profi mérkőzéssel rendelkezik.

 

„A bemutatkozás fantasztikus élmény volt. Örülök, hogy ennyire komolyan vettek: az edzőim — köztük a kétszeres olimpiai bajnok kubai Robeisy Ramirez — végig fogták a kezemet. A meccsen tiszta voltam, ütést szinte nem is kaptam. Tartottam a tervet, le tudtam ütni az ellenfelemet, és az edzői stáb megdicsért, ami ritka. Igaz, nem kiemelkedő képességű srác ellen debütáltam, de egyetlen nagy bajnok sem a legnehezebb meccsel kezd. Ha a Hard Rockban is nyerek, és ott is azt hozom, amit a bemutatkozáson, sokat javíthatok a ranglistán. Az évnyitó gálán mindenki ott lesz, aki Floridában számít. Most figyelnek: azt mondják, feltörekvő harcos vagyok — nézzük meg, mit tud. Már nagyon várom, és ha szépen nyerek, azzal a show-val, amit elképzeltem, akkor tényleg be tudok robbanni” – mondta Veres.

Karácsony környékén is leginkább edzések várnak rá, de nem lesz teljesen egyedül: Floridába elkísérte kedvese, a szintén kick-boxoló Enyingi Sára, aki a hetekben két érmet nyert az Abu-Dzabiban rendezett kick-box világbajnokságon.

Az év végi ünnepeket az elmúlt években is jellemzően külföldi edzőtáborokban töltöttem, ez nem új. Most viszont a párom is itt van velem Miamiban. Neki megígértem, hogy lesz karácsonyfánk — úgyhogy karácsonyfa lesz, pihenés viszont nem: sem karácsonyi lazítás, sem szilveszteri buli. Minden nap edzés

– jelentette ki.

