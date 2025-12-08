Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megjött az orosz válasz – emiatt van pánikban Brüsszel és Zelenszkij

Link másolása
Vágólapra másolva!
Már elkezdődött a selejtező-sorozat az SSL Gold Cupra, a vitorlázók jövő őszi csapat-világbajnokságára, amelyen a magyar együttes címvédőként áll rajthoz. A vitorlázás történetének egyik legnagyobb bravúrja után ismétlésre készül a magyar csapat.

„A csapatot továbbra is Berecz Zsombor, hazánk legeredményesebb vitorlázó olimpikonja vezeti, a tőle már megszokott kompromisszumok nélküli versenyszellem és már bizonyított csapatkohézióval” – áll az SSL Team Hungary Facebook-oldalán. A bejegyzésből kiderül, hogy a „vitorlázás foci-vb-jére” tavasszal kezdődnek a hazai válogatók, és két női vitorlázó is a fedélzeten lesz.

Az SSL Gold Cup a vitorlázás egyik csúcsesemeénye
Az SSL Gold Cup a vitorlázás egyik csúcsesemeénye
Fotó: SSL Gold Cup

A 2026 november-decemberben Brazíliában sorra kerülő vb első válogató körét már megrendezték Ázsiában. A magyar egység – amelyben 2023-ban a Kékszalag-rekorder Fifty-Fifty legénységének több tagja is helyet kapott – hiába címvédő, nem kap automatikus indulási jogot, azt ugyanúgy a kvalifikációk során kell megszereznie, mint bármelyik másik egységnek.

Vitorlázás felső fokon

A magyar csapat 2023-ban - Sámánok néven - fantasztikus teljesítménnyel megnyerte a Star Sailors League Gold Cupot, amelyen a labdarúgó-világbajnoksághoz hasonló a lebonyolítás. 

Már a legjobb nyolc között a Finndingiben olimpiai ezüstérmes Berecz Zsombor vezette egység volt az egyetlen, amely tengerrel nem rendelkező országból érkezett.

 A magyarok a döntőben az olaszokat, a hollandokat, valamint a spanyolokat megelőzve végeztek az élen.

A Kanári-szigeteken rendezett eseményen 56 nemzet indult, minden résztvevő ugyanolyan SSL 47-es (azaz 47 láb (kb. 14,3 méter) hosszú hajóval szállt vízre.

(MTI)



  
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!