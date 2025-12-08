„A csapatot továbbra is Berecz Zsombor, hazánk legeredményesebb vitorlázó olimpikonja vezeti, a tőle már megszokott kompromisszumok nélküli versenyszellem és már bizonyított csapatkohézióval” – áll az SSL Team Hungary Facebook-oldalán. A bejegyzésből kiderül, hogy a „vitorlázás foci-vb-jére” tavasszal kezdődnek a hazai válogatók, és két női vitorlázó is a fedélzeten lesz.

Az SSL Gold Cup a vitorlázás egyik csúcsesemeénye

Fotó: SSL Gold Cup

A 2026 november-decemberben Brazíliában sorra kerülő vb első válogató körét már megrendezték Ázsiában. A magyar egység – amelyben 2023-ban a Kékszalag-rekorder Fifty-Fifty legénységének több tagja is helyet kapott – hiába címvédő, nem kap automatikus indulási jogot, azt ugyanúgy a kvalifikációk során kell megszereznie, mint bármelyik másik egységnek.

Vitorlázás felső fokon

A magyar csapat 2023-ban - Sámánok néven - fantasztikus teljesítménnyel megnyerte a Star Sailors League Gold Cupot, amelyen a labdarúgó-világbajnoksághoz hasonló a lebonyolítás.

Már a legjobb nyolc között a Finndingiben olimpiai ezüstérmes Berecz Zsombor vezette egység volt az egyetlen, amely tengerrel nem rendelkező országból érkezett.

A magyarok a döntőben az olaszokat, a hollandokat, valamint a spanyolokat megelőzve végeztek az élen.

A Kanári-szigeteken rendezett eseményen 56 nemzet indult, minden résztvevő ugyanolyan SSL 47-es (azaz 47 láb (kb. 14,3 méter) hosszú hajóval szállt vízre.

(MTI)








