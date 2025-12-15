A média képviselői előtt immár hivatalosan is elhangzott, hogy a vizes vb világszerte legnagyobb figyelemmel követett eseményeit, azaz az úszóversenyeket nem a 2017-es budapesti eseményre felhúzott Duna Arénában fogják megrendezni. Rendhagyó módon ugyanis nem egy uszoda, hanem egy multifunkciós sportcsarnok, a jóval nagyobb befogadóképességű MVM Dome ad otthont Kós Hubert és társai vetélkedésének.

Kós Hubert a 2027-es vizes vb-n nem a Duna Arénában nyerthet újabb aranyérmet

Fotó: MERT ALPER DERVAAY / ANADOLU

Többen szurkolhatnak a vizes vb-n

A Duna Aréna a 2017-es, első magyarországi vizes vb-re épült, de mintegy 12 nézőt befogadó lelátót visszabontották, így most nagyjából ötezren ülhetnek le a versenymedence körül. A lelátó visszaépítése pedig egyrészt nagyon költséges lenne, másrészt a (például a kézilabda Final Fouron) 20022 nézőt befogadni tudó MVM Dome-ban sokkal többen élhetik át a helyszínen a vb izgalmait.

Az úszóversenyek mellett egyébként a vízilabda tornának is a népligeti csarnok adhat otthont.

Kiderült az is, hogy az idei szingapúri világbajnoksághoz hasonlóan Budapesten is a vb második felében kerül sor az úszóversenyekre, így elkerülhető az ütközés a vízilabda tornával.

Míg 2017-ben a Balaton, 2022-ben pedig a budakalászi Lupa-tavon voltak a nyílt vízi úszóversenyek, most ez a szám is beköltözik a fővárosba, méghozzá a Lágymányosi öbölbe.

Magyarország harmadszor lesz a vizes világbajnokság - az úszás, a vízilabda, a nyíltvizi úszás, a szinkronúszás, a műugrás és az óriás-toronyugrás világeseménye - házigazdája, azonban a 2017-es és a 2022-es viadallal ellentétben első alkalommal nem beugróként.