Carlos Alcaraz a Grand Slam-tornák közül már csak az Australian Opent nem nyerte meg, ezen változtatna idén a világelső. Az első három fordulón simán jutott túl Alcaraz, pénteken a francia Corentin Moutet ellen sem veszített játszmát.

Corentin Moutet foghatta a fejét a Carlos Alcaraz elleni baki után, a világelső simán jutott az Australian Open nyolcaddöntőjébe

Fotó: AFP/David Gray

A második szettben volt egy kisebb hullámvölgye Alcaraznak, de végül azt is megnyerte 6:4-re.

Moutet bakija Alcaraz ellen

A harmadik játszma elejére vélhetően fejben a francia teniszező már feladta a meccset, de akár ezzel, akár mással nehéz magyarázni a hálónál elkövetett bakiját.

Írjuk Moutet javára: átérezte a hiba nevetségességét, s rá is játszott, így a jelenetsor végén együtt nevetett az aréna közönségével.

Alcarazzal ellentétben nem jutott a nyolcaddöntőbe Marozsán Fábián, noha kétszettes előnyben volt Danyiil Medvegyev ellen.