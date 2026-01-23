A világelső Carlos Alcaraz sima győzelmet (6:2, 6:4, 6:1) aratott a francia Corentin Moutet ellen, ezzel bejutott az Australian Open nyolcaddöntőjébe. Moutet a második játszmában rövid ideig szorongatta Alcarazt, a harmadik szettet viszont kapitális bakival kezdte, amelyen ő maga is csak nevetni tudott.
Carlos Alcaraz a Grand Slam-tornák közül már csak az Australian Opent nem nyerte meg, ezen változtatna idén a világelső. Az első három fordulón simán jutott túl Alcaraz, pénteken a francia Corentin Moutet ellen sem veszített játszmát.
A második szettben volt egy kisebb hullámvölgye Alcaraznak, de végül azt is megnyerte 6:4-re.
Moutet bakija Alcaraz ellen
A harmadik játszma elejére vélhetően fejben a francia teniszező már feladta a meccset, de akár ezzel, akár mással nehéz magyarázni a hálónál elkövetett bakiját.
Írjuk Moutet javára: átérezte a hiba nevetségességét, s rá is játszott, így a jelenetsor végén együtt nevetett az aréna közönségével.
Alcarazzal ellentétben nem jutott a nyolcaddöntőbe Marozsán Fábián, noha kétszettes előnyben volt Danyiil Medvegyev ellen.
