Élőben láthatta mindenki, ahogy az extrém mászó történelmet ír a felhőkarcolón – videó

A Mászókötél nélkül című Oscar-díjas dokumentumfilm szereplője, Alex Honnold kilenc évvel ezelőtt, még 2017-ben azzal szerzett magának hírnevet, hogy elsőként, kötél és mindenféle biztosítás nélkül megmászta a világ egyik legnehezebb sziklafalát, a kaliforniai Yosemite Nemzeti Parkban álló hírhedt El Capitan gránitmonolitot. A New York Times akkor „minden idők egyik legnagyobb sportteljesítményének” nevezte ezt a mászást. Honnold most újabb elképesztő kísérletre vállalkozott, a világ egyik legmagasabb felhőkarcolóját, a Taipei 101-et vette be. A mászó három hónapig készült, hogy szabad mászással érje el Ázsia egyik legmagasabb épületének a csúcsát.

Alex Honnold munka közben

Fotó: I-HWA CHENG / AFP

Alex Honnold villámgyorsan végzett

A Taipei 101 több szempontból is egyedi kihívás volt a sportembernek. Maga az épület technikailag nem nehezebb, mint egy meredek sziklafal, azonban a teljes függőleges mászás fizikailag rendkívül megerőltető. A kísérletet ráadásul élőben adta a Netflix, így a nézők valós időben követhették a gigantikus teljesítményt. A mászást eredetileg január 23-ára tervezték, de a rossz időjárás miatt 24 órával elhalasztották, ezért volt most vasárnapra virradóra a csúcstámadás.

Honnold végül elképesztő gyorsan, egy óra 31 perc és 43 másodperc alatt mászta meg a felhőkarcolót mindenféle biztosítás nélkül.