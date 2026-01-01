Anthony Joshua sofőrjét várhatóan 48 órán belül megvádolják gondatlan vezetés miatt – erősítették meg nigériai rendőrségi források a Daily Mailnek. A sofőr, Kayode Adeniyi 47 éves, hosszú évek óta Anthony Joshua nigériai csapatának tagja, mindig segített eddig, amikor a bokszoló Nyugat-Afrikába látogatott.

Anthony Joshua csodával határos módon élte túl az autóbalesetet

Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

Anthony Joshua majdnem meghalt

Adeniyit szilveszter éjszaka engedték ki egy lagosi kórházból, majd Ogun állam fővárosába szállították. A sofőrt több órán át hallgatták ki, és vallomást tett arról, mi történt a baleset előtti percekben.

„A sofőrt kisebb sérülésekkel kezelték, majd a tartományi rendőr-főkapitányságra vitték kihallgatásra. Stabil állapotban volt, képes volt elmondani a saját verzióját a történtekről. A vádemelésről várhatóan 48 órán belül döntés születik, bár az ünnepnap késleltetheti az eljárást. Elképzelhető, hogy már pénteken bíróság elé állítják, gondatlan vezetés miatt” – írja a Mail, amely szerint Adeniyi vezette azt a Lexus terepjárót, amely a beszámolók szerint jelentősen túllépte a gyorsforgalmi út kb. 105 km/órás sebességkorlátozását, amikor egy előzési manőver közben defektet kapott.

A Joshua által is használt Lexus egy szabálytalanul az út szélén parkoló teherautónak csapódott. Az ütközés ereje letépte az autó bal oldalát, Sina Ghami és Kevin Latif Ayodele azonnal életüket vesztették, míg Joshua és Adeniyi csak könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Joshua a sofőr mögött ült, és centimétereken múlt az élete – a helyi elsősegélynyújtók „csodának” nevezték a túlélését.

A teherautó sofőrje, aki a járművet szabálytalanul hagyta az út szélén, eltűnt, és a rendőrség jelenleg hajszát folytat ellene.

Eközben Joshua elhagyhatta a kórházat, miközben Ghami és Ayodele koporsóit egy Turkish Airlines járattal szállították el Lagosból.