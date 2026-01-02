Live
Vád alá helyezték a korábbi ökölvívó világbajnok sofőrjét a halálos baleset miatt. Anthony Joshua nehéz napokat él meg, de szerencsére a brit bokszoló nem szenvedett súlyos sérüléseket.

Az Origón is beszámoltunk arról, hogy az Anthony Joshua által is használt Lexus egy szabálytalanul az út szélén parkoló teherautónak csapódott. Az ütközés ereje letépte az autó bal oldalát, Sina Ghami és Kevin Latif Ayodele azonnal életüket vesztették, míg Joshua és Adeniyi csak könnyebb sérüléseket szenvedtek. Joshua a sofőr mögött ült, és centimétereken múlt az élete – a helyi elsősegélynyújtók „csodának” nevezték a túlélését. A teherautó sofőrje, aki a járművet szabálytalanul hagyta az út szélén, eltűnt, és a rendőrség jelenleg hajszát folytat ellene. Eközben Joshua elhagyhatta a kórházat, miközben Ghami és Ayodele koporsóit egy Turkish Airlines járattal szállították el Lagosból. Valamint azt is megírtuk, hogy megnevezték Anthony Joshua sofőrjét, Kayode Adeniyit, aki ellen a rendőrség 48 órán belül vádat emelhet.

Anthony Joshua balesetében újabb fejlemények történtek
Anthony Joshua balesetében újabb fejlemények történtek
Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

Anthony Joshua könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet

Most már tudjuk, a vádhatóság négy vádpontot emelt Kayode úr ellen: veszélyes vezetés okozta haláleset, gondatlan és figyelmetlen vezetés, nem kellő gondossággal való vezetés, valamint érvényes vezetői engedély nélküli vezetés – közölte a BBC-vel egy rendőrségi forrás. A vádlottat 5 000 000 naira (2 578 font) óvadék ellenében szabadlábra helyezték, és óvadéki feltételeinek teljesítéséig előzetes letartóztatásban marad. Az ügyet január 20-ig elnapolták.

A Watfordban született Joshua családja Sagamu városból származik, amely Ogun államban, a baleset helyszíne közelében található. A baleset idején éppen rokonait látogatta meg az újévi ünnepekre a városban – közölte egy családtag a BBC-vel. A bokszoló Nigériában töltötte a szabadidejét, miután december 19-én legyőzte az amerikai YouTuberből profi bokszolóvá vált Jake Pault.

 

