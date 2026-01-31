Az Arbito Slap Fight nem csupán egy sportesemény, hanem egyben egy látványos show is, ahol a küzdelmek mellett a közönség reakciói, a kommentátorok és a színpadra vitt dramaturgia is hozzájárul az élményhez. A negyedik gálájához érkezik január 31-én a sorozat, amelynek ezúttal a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia ad otthont, hogy 18.45-től a harcosok a show mellett átvegyék a főszerepet. A helyszínen az elérhető információk szerint majd a korábbi kiváló ökölvívó, Harcsa Zoltán (ismerős lehet a munkássága a pusztakezes bokszgálákról is) és a dalszerző/énekes, Király Viktor garantálja a hangulatot a kommentátor állásból, a ringben pedig tényleg nem akármilyen párosításokat láthatnak a szurkolók.

A IV Arbito Slap Fight gála fő mérkőzésének résztvevői

Fotó: Arbito Slap Fight Facebook-oldala

Az Arbito Slap Fight gálája nem akármilyen párosításokkal készül

Kaszás Márk példának okáért nem egyszer, hanem kétszer is ringbe lép majd egy este alatt, megküzd Sető Patrikkal, majd Dominic Kenway-jel is összeméri az erejét és a tudását. Slap Fightban az Arbito nehézsúlyú bajnoka, Székely Ferenc Csongor csap majd össze Sárvári Márkkal, azaz akár még új bajnokot is avathatnak a pofon királyai szombaton este.

Az igazi különlegesség azonban, ami hazánkban elvileg még hivatalosan egyszer sem fordult elő, az a nő vs. férfi K-1 szabályrendszerű mérkőzés lesz Subi Roland és Mészáros Anett között. Utóbbi Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes cselgáncsozónak mondhatja magát.

Az este fő mérkőzése nem ez a párosítás, hanem a TikTok-videóiról is ismert, de a pusztakezes bokszban is megmártózott Sándor Bandi vs. Lukács Nikolasz bunyó lesz. Nem is csoda ezek után, hogy a szervezők szerint minden jegy elkelt már a nagy eseményre, amelyre január utolsó napján kerül sor.

A mérkőzések között a közönség szórakoztatásáról a sztárfellépő, az AK26 gondoskodik majd.