Az Arbito Slap Fight nem csupán egy sportesemény, hanem egyben egy látványos show is, ahol a küzdelmek mellett a közönség reakciói, a kommentátorok és a színpadra vitt dramaturgia is hozzájárul az élményhez. A negyedik gálájához érkezik január 31-én a sorozat, amelynek ezúttal a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia ad otthont, hogy 18.45-től a harcosok a show mellett átvegyék a főszerepet. A helyszínen az elérhető információk szerint majd a korábbi kiváló ökölvívó, Harcsa Zoltán (ismerős lehet a munkássága a pusztakezes bokszgálákról is) és a dalszerző/énekes, Király Viktor garantálja a hangulatot a kommentátor állásból, a ringben pedig tényleg nem akármilyen párosításokat láthatnak a szurkolók.
Az Arbito Slap Fight gálája nem akármilyen párosításokkal készül
Kaszás Márk példának okáért nem egyszer, hanem kétszer is ringbe lép majd egy este alatt, megküzd Sető Patrikkal, majd Dominic Kenway-jel is összeméri az erejét és a tudását. Slap Fightban az Arbito nehézsúlyú bajnoka, Székely Ferenc Csongor csap majd össze Sárvári Márkkal, azaz akár még új bajnokot is avathatnak a pofon királyai szombaton este.
Az igazi különlegesség azonban, ami hazánkban elvileg még hivatalosan egyszer sem fordult elő, az a nő vs. férfi K-1 szabályrendszerű mérkőzés lesz Subi Roland és Mészáros Anett között. Utóbbi Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes cselgáncsozónak mondhatja magát.
Az este fő mérkőzése nem ez a párosítás, hanem a TikTok-videóiról is ismert, de a pusztakezes bokszban is megmártózott Sándor Bandi vs. Lukács Nikolasz bunyó lesz. Nem is csoda ezek után, hogy a szervezők szerint minden jegy elkelt már a nagy eseményre, amelyre január utolsó napján kerül sor.
A mérkőzések között a közönség szórakoztatásáról a sztárfellépő, az AK26 gondoskodik majd.