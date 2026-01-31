Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

Sport

Tovább gyűrűzik a magyar pólóbotrány: kiborította a bilit a válogatottból kirúgott sztárjátékos

Link másolása
Vágólapra másolva!
Botrány az Australian Openen. A világelső Arina Szabalenka csütörtökön meglepően simán legyőzte Jelina Szvitolinát, ezzel bejutott az ausztrál nyílt teniszbajnokság női döntőjébe. Ám itt még nem ért véget a meccs, amelynek bőven akadt utóélete is: a fehérorosz klasszis a győzelme után nem ment oda a hálóhoz, hanem láthatóan indulatos arckifejezéssel odasziszegte az ukrán riválisának: „Fuck you”.

Pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát az a videó, és újra felszínre hozta a két teniszező között régóta meglévő feszültséget, amikor Arina Szabalenka egy „fuck you” kíséretében küldte el melegebb éghajlatra Jelina Szvitolinát az Australian Openen.

A fehérorosz Arina Szabalenka nyer üzenetet küldött az ukrán riválisának
A fehérorosz Arina Szabalenka nyer üzenetet küldött az ukrán riválisának 
Fotó: MARK AVELLINO / ANADOLU

Arina Szabalenka nem rejtette véka alá a véleményét

Szabalenka és Szvitolina viszonya messze túlmutat egy átlagos rivalizáláson. Az ukrán teniszező az orosz–ukrán háború kitörése óta következetesen nem fog kezet sem orosz, sem fehérorosz ellenfeleivel, így Szabalenkával sem. 

A fehérorosz játékos eleinte nyíltan nehezményezte ezt, később azonban alkalmazkodott a helyzethez: legutóbb Melbourne-ben már eleve el sem indult a háló felé, helyette inkább obszcén szavakkal kimondta, mit gondol Szvitolináról 

– szúrta ki a Magyar Nemzet. 

A most elkapott „fuck you” sokak szerint nem pillanatnyi indulat, hanem tudatos, nyers üzenet volt, 

ez a jelenet elárulta, bizony erős indulatok feszülnek benne is. A mimika és a két rövid szó együtt pontos képet adtak arról, mit gondol a helyzetről és ukrán riválisáról.

A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
Galéria: A világ egyik legszexibb teniszezőnője, Arina Szabalenka
1/22
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka

 

Késő éjjelig tartott az őrült elődöntő Djokovics és Sinner között az Australian Openen
Drámai elődöntő: csalással vádolták a világelsőt az Australian Openen
Őrült tempót diktál az amerikai sztárteniszező szuperszexi barátnője – galéria

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!