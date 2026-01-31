Pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát az a videó, és újra felszínre hozta a két teniszező között régóta meglévő feszültséget, amikor Arina Szabalenka egy „fuck you” kíséretében küldte el melegebb éghajlatra Jelina Szvitolinát az Australian Openen.

A fehérorosz Arina Szabalenka nyer üzenetet küldött az ukrán riválisának

Fotó: MARK AVELLINO / ANADOLU

Arina Szabalenka nem rejtette véka alá a véleményét

Szabalenka és Szvitolina viszonya messze túlmutat egy átlagos rivalizáláson. Az ukrán teniszező az orosz–ukrán háború kitörése óta következetesen nem fog kezet sem orosz, sem fehérorosz ellenfeleivel, így Szabalenkával sem.

A fehérorosz játékos eleinte nyíltan nehezményezte ezt, később azonban alkalmazkodott a helyzethez: legutóbb Melbourne-ben már eleve el sem indult a háló felé, helyette inkább obszcén szavakkal kimondta, mit gondol Szvitolináról

– szúrta ki a Magyar Nemzet.

A most elkapott „fuck you” sokak szerint nem pillanatnyi indulat, hanem tudatos, nyers üzenet volt,

ez a jelenet elárulta, bizony erős indulatok feszülnek benne is. A mimika és a két rövid szó együtt pontos képet adtak arról, mit gondol a helyzetről és ukrán riválisáról.