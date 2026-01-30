Korábban az Origón is megírtuk, hogy drámai jelenetek játszódtak le az Australian Open férfi negyeddöntőjében. Novak Djokovics felszakadt vízhólyaggal, látványos fájdalmak közepette küzdött Lorenzo Musetti ellen, miközben kétszettes hátrányba került. A szerb klasszis reakciói alapján sokan már a kiesését vizionálták, végül azonban nem ő, hanem az olasz ellenfél volt kénytelen feladni a mérkőzést. Az elődöntőben aztán minden idők egyik legjobbja a világranglista második helyezett Sinnerrel nézett farkasszemet, és egy óriási, öt szettes csatában jutott túl rajta.

Novak Djokovics jutott be az Australian Open 2026-os döntőjébe

Fotó: IZHAR KHAN / AFP

Óriási izgalmakat hoztak az Australian Open elődöntői

Előbb Alcaraz jutott tovább egy majdnem 5,5 órás csatában Zverev ellen a vasárnapi Grand Slam-döntőbe, majd utána Djokovics és Sinner vívtak egy szintén öt szettes ádáz háborút a pályán, amely több, mint 4 óráig tartott és helyi idő szerint éjjel fél kettőkor ért véget. A lassan 39 éves szerb játékos mindent bevetett fiatalabb riválisa ellen, és végül, még ha nem is az első vagy a második meccslabdával, de élt Djokovics (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4) és ő lesz így vasárnap a világelső ellenfele a döntőben.