Korábban az Origón is megírtuk, hogy drámai jelenetek játszódtak le az Australian Open férfi negyeddöntőjében. Novak Djokovics felszakadt vízhólyaggal, látványos fájdalmak közepette küzdött Lorenzo Musetti ellen, miközben kétszettes hátrányba került. A szerb klasszis reakciói alapján sokan már a kiesését vizionálták, végül azonban nem ő, hanem az olasz ellenfél volt kénytelen feladni a mérkőzést. Az elődöntőben aztán minden idők egyik legjobbja a világranglista második helyezett Sinnerrel nézett farkasszemet, és egy óriási, öt szettes csatában jutott túl rajta.
Óriási izgalmakat hoztak az Australian Open elődöntői
Előbb Alcaraz jutott tovább egy majdnem 5,5 órás csatában Zverev ellen a vasárnapi Grand Slam-döntőbe, majd utána Djokovics és Sinner vívtak egy szintén öt szettes ádáz háborút a pályán, amely több, mint 4 óráig tartott és helyi idő szerint éjjel fél kettőkor ért véget. A lassan 39 éves szerb játékos mindent bevetett fiatalabb riválisa ellen, és végül, még ha nem is az első vagy a második meccslabdával, de élt Djokovics (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4) és ő lesz így vasárnap a világelső ellenfele a döntőben.