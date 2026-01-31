Hatalmas meccset hozott az Australian Open női döntője, ahol a kazah Jelena Ribakina legyőzte a világelső Arina Szabalenkát.

Jelena Ribakina nyerte meg az Australian Opent

Fotó: DAVID GRAY / AFP

Australian Open - Ribakina először bajnok

A 27 éves fehérorosz sztár sorozatban negyedik alkalommal jutott fináléba az év első Grand Slam-versenyén, az open éra 1968-as kezdete óta erre korábban csak az ausztrál Evonne Goolagong és svájci Martina Hingis volt képes a nőknél. Szabalenka 2023-ban és 2024-ben megnyerte a tornát, az idei döntőben pedig régi ismerőse, Ribakina várt rá, akit megvert a 2023-as melbourne-i végjátékban.

Ami a két játékos egymás elleni mérlegét illeti, a négyszeres GS-bajnok Szabalenka 8-6-ra vezetett, de legutóbbi mérkőzésüket a 2018-ban oroszból kazahhá lett játékos nyerte meg novemberben a rijádi WTA-világbajnokság döntőjében. Az volt az utóbbi 27 melbourne-i meccséből 26-ot megnyerő Szabalenka legutóbbi veresége is egyben, azóta ugyanis sorozatban 11 győzelemnél tartott.

Az Australian Openen 2004 óta először fordult elő, hogy a női finálé résztvevői előzőleg egyetlen szettet sem vesztettek.

A finálé nyitószettje elsősorban az ötödik helyen rangsorolt, 26 éves kazah játékos kifogástalan alapütéseiről szólt, mindkét oldalról erőteljes és pontos labdák érkeztek a világelső térfelére, aki rögtön elvesztette az adogatását.

Ezt a hátrányt a továbbiakban nem sikerült ledolgoznia, így - noha jobban szervált ellenfelénél - 38 perc elteltével elbukta a szettet.

Fotó: IZHAR KHAN / AFP

A folytatásban maradt az óriási tempó, villámgyors labdamenetek követték egymást, a 2022-es wimbledoni bajnok három bréklabdát hárított, 4:5-nél viszont nem tudta összeszedni magát semmi-negyvenről, így Szabalenka kiegyenlített - írja az MTI.

Az utolsó felvonásban a fehéroroszt vitte tovább a lendület, rögtön brékelt (3:0), csakhogy a férfi mezőny sebességével ütő kazah sorozatban öt gémmel fordított, és 2 óra 19 perc után adogatóként lezárta a meccset.



Ribakina pályafutása 12. tornagyőzelméért és második Grand Slam-trófeájáért 4,15 millió ausztrál dollárt (930 millió forint) kapott, és hétfőtől karriercsúccsal a harmadik helyre jön fel a világranglistán.

Eredmény, döntő:

nők:

Jelena Ribakina (kazah, 5.)-Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.) 6:4, 4:6, 6:4