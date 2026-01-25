Novak Djokovic játék nélkül negyeddöntős az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel következő ellenfele, Jakub Mensik sérülés miatt vasárnap visszalépett az Australian Openen. „Nehéz erről írni. Mindent megtettünk a folytatásért, de vissza kell lépnem az Australian Openről egy hasizomsérülés miatt, amely az elmúlt meccsek során súlyosbodott. Most itt az ideje teljesen felépülni. Bár csalódott vagyok, azt sokáig magammal viszem, hogy itt először sikerült bejutnom a nyolcaddöntőbe” – írta közösségi oldalán a húszéves cseh játékos, aki 16. kiemelt volt az év első Grand Slam-tornáján.

Djokovic játék nélkül ment tovább az Australian Openen

Fotó: MARTIN KEEP / AFP

Djokovic nagy célokat tűzött ki az Australian Openen

Mensik és az Australian Open tízszeres bajnoka, Djokovic hétfőn találkozott volna egymással, így viszont a szerb teniszező játék nélkül jutott a nyolc közé, ahol az amerikai Taylor Fritz vagy az olasz Lorenzo Musetti lesz a riválisa. A 38 éves Djokovic azért küzd, hogy 25. Grand Slam-tornagyőzelmével az ausztrál Margaret Court-öt maga mögött hagyva egyedüli csúcstartóvá váljon.