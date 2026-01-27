A BBC szakértőinek nem tetszett, hogy Oszaka Naomi egyedi megjelenésben lépett pályára az Australian Open első fordulójában Antonia Ruzic ellen. A négyszeres Grand Slam-győztes japán az érmefeldobásra óceánkék, batikolt melegítőfelsőben, fehér, bő szárú nadrágban és egy fehér napernyővel érkezett – a különleges, medúza ihlette összeállítást a világhírű divattervező, Robert Wun alkotta meg.

Oszaka Naomi botrányt kavaró öltözéke az Australian Openen

Fotó: Martin Keep / AFP

A ruhát azonban nem mindenki fogadta lelkesen. A BBC Radio 5 Live műsorában Jamie Murray úgy fogalmazott, érzése szerint volt ebben egyfajta tiszteletlenség a tenisszel szemben, míg Eliza Wastcoat ennél is tovább ment, olcsónak és ízléstelennek titulálta a megjelenést. Wastcoat később az Instagramon is kritizálta Oszakát, kijelentve, hogy az ilyen ízléstelen összeállítások nem tesznek jót sem a tenisz, sem a divat hagyományainak.

A BBC-s megjegyzésekre Destanee Aiava reagált a leghatározottabban: az ausztrál játékos – aki az Australian Open selejtezőjében búcsúzott – a közösségi oldalán fakadt ki.

– Nem kellene ennyire drámainak beállítani. Nem csoda, hogy a tenisz kívülről mindig egy merev, begyöpösödött sportágnak tűnik – írta Aiava, aki szerint az ilyen vélemények túlságosan elitisták. – Isten ments, hogy egy játékos merjen kicsit mást, szokatlant csinálni.

Rasszizmus az Australian Openen

A teniszező később tovább élezte a konfliktust, amikor egy újabb Instagram-posztban már nyíltan rasszizmussal vádolta a kritikusokat.

Mondjátok ki egyszerűen: szerintetek a tenisz csak a fehér emberek sportja.

Miközben az emberek ma azért néznek teniszt, mert ott van Oszaka Naomi, a Williams nővérek, Coco Gauff vagy éppen Nick Kyrgios.

Aiava szerint még a botrányok is ezeknek a játékosoknak köszönhetően tartják életben a sportág iránti érdeklődést: – Akkor is róluk beszéltek, ha szidjátok őket. Legyetek már őszinték.